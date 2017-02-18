名下無財產？ 周比蒼：已全數被假扣押

蝶戀花旅行社創辦人周比蒼，今日在善後記者會上強調他所有資產已被假扣押。（記者黃耀徵攝）

2017-02-18 13:13

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社遊覽車翻覆釀成33死，旅行社創辦人周比蒼在昨日記者會上承諾會散盡家產來處理，卻被前員工爆料蝶戀花的金流都在女會計的帳戶裡，周比蒼名下已無財產。對此周比蒼在今日的善後協調會上表示，他所有的資產都已經被假扣押了。

周比蒼在今日記者會上一度低頭不語，最後才站起來為自己昨天講錯話道歉，並強調他所有動產、不動產、現金都已被檢察官扣押起來，該賠給家屬的他絕不會退縮。