花1190元買走1.5萬吸塵器 條碼大盜栽了！

新竹縣警方逮捕涉嫌改貼條碼標籤詐購高價家電的戴姓男子（中），將他移送法辦。（警方提供）

2017-02-18 12:57

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕北部有多個大賣場近期遭人用改貼條碼標籤的方式，低價買走大批高價家電，原價1萬5000元的高級吸塵器被用1190元買走，新竹縣警局刑警大隊昨天逮捕涉嫌「狸貓換太子」的戴姓男子，今天將他依詐欺、偽造文書罪嫌移送法辦。

警方表示，專案小組員警昨天在戴男（46歲）位於桃園市龜山區租屋處，起出吸塵器、電鍋、空氣清淨機等高單價家電一批，現場宛若小型家電賣場，而他也坦承自己用這種「偷天換日」的作法，把只有原價1/10的假條碼標籤貼在高價家電上，然後利用賣場櫃臺人員忙碌不會仔細檢查時結帳，低價買來的家電再轉售出去，得逞牟利好幾10萬元。

警方表示，台中以北有7個縣市的10幾家大賣場，從去年年底開始陸續發現有營業額無故短缺的狀況，仔細調查後發現有買出高價家電，但帳面上記載的出貨項目卻是較為低價的商品，這才知道遭人「狸貓換太子」騙走高價品。

新竹縣警局刑大專案小組根據賣場監視器畫面，查出有毒品、槍砲等前科的戴男涉有重嫌，昨天將他逮捕到案並找到偽造的條碼標籤，由於這些標籤的規格與賣場原有的稍有不同，但卻能通過掃描結帳，專案小組懷疑幕後有其他共犯，將持續深入追查。