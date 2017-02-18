女兒吵吃糖 單親媽超商「印鈔」換真鈔

2017-02-18 12:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］38歲方姓單親媽媽因1歲半女兒吵著要吃東西，她沒錢竟異想天開，到超商借用1千元自己印「鈔」，隨即到附近檳榔攤買菸，想以假換真立即被識破，桃園地院法官依違反妨害國幣懲治條例判處方女1年10月徒刑，考量她犯後坦承且與被害人和解，予以緩刑2年，給她一個自新的機會。

方女去年5月8日早上6點多，到桃園市中壢區某超商，向吳姓店員借用1千元，連同自己身上的百元鈔，直接放上超商影印機複印，方女全都複印鈔票反面，再持超商內的剪刀、膠水裁剪及黏貼，拿取其中1張到附近檳榔攤買菸。

險些受害的邱姓老闆娘表示，當時方女開車來買菸，搖下車窗告知要買2包菸，遠遠見她手上拿著千元鈔，於是先拿了菸及810元找零給方女，但一接過千元鈔票就感覺不對：「鈔票怎麼這麼厚！」向方女表示是否還有其他張，如果沒有就把菸跟找零歸還，方女一度不搭理逕自開車離去，後來又開回現場認錯並歸還菸、找零。

方女被警方帶回時還抱著幼女，她供稱，當天要從新北市返家過母親節，行經桃園中壢因小孩在車上吵著要吃東西，她身上沒有那麼多錢，所以到超商借錢影印，想說拿黏好的鈔票到檳榔攤買香菸找零後，可以用真鈔去買小孩的東西，後來覺得自己的行為不對，就返回檳榔攤把香菸、找零還給店家。