| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
汐五高架追撞車禍 內湖至圓山路段車流回堵
 首頁 > 社會

大廟偷神像 搬進小廟裡供奉

2017-02-18  12:43

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕真的匪夷所思！苗栗縣53歲劉姓男子，趁著半夜月黑風高、四下無人之際，於105年12月和今年1月中旬連續闖入苗栗竹南鎮一處宮廟，分別偷走竊1尊郭府王爺神像、1尊二郎神君神像、1個金爐、1個葫蘆和1尊太子爺神像，廟方報警後警方鎖定劉男，於18日順利偵破此案，但是讓警方傻眼的是，劉男竟將偷來的神像搬到海邊的小土地公廟內。

警方訊後依竊盜罪嫌將劉男移送。針對為何頻頻竊取神像，是否因迷信習俗改運等才會出現大膽行徑，劉男則推說，「不知道，我當時吃了藥後精神恍惚」。

針對劉男推托的說詞，由於被偷的神像都在劉男常去釣魚的崎頂里海邊土地公廟內被發現，證據確鑿，警方並不採信劉男說詞，且警方發現劉男竊取神像時還先雙手合十參拜，竊取神像時神智應該清醒。

廣告
  • 大廟偷神像，反而搬進小廟裡（記者蔡政珉翻攝）

    大廟偷神像，反而搬進小廟裡（記者蔡政珉翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大廟 神像 竊盜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：大廟偷神像 搬進小廟裡供奉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.