大廟偷神像 搬進小廟裡供奉

2017-02-18 12:43

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕真的匪夷所思！苗栗縣53歲劉姓男子，趁著半夜月黑風高、四下無人之際，於105年12月和今年1月中旬連續闖入苗栗竹南鎮一處宮廟，分別偷走竊1尊郭府王爺神像、1尊二郎神君神像、1個金爐、1個葫蘆和1尊太子爺神像，廟方報警後警方鎖定劉男，於18日順利偵破此案，但是讓警方傻眼的是，劉男竟將偷來的神像搬到海邊的小土地公廟內。

警方訊後依竊盜罪嫌將劉男移送。針對為何頻頻竊取神像，是否因迷信習俗改運等才會出現大膽行徑，劉男則推說，「不知道，我當時吃了藥後精神恍惚」。

針對劉男推托的說詞，由於被偷的神像都在劉男常去釣魚的崎頂里海邊土地公廟內被發現，證據確鑿，警方並不採信劉男說詞，且警方發現劉男竊取神像時還先雙手合十參拜，竊取神像時神智應該清醒。