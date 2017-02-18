高速追逐失控自撞殃及2車 警追究公共危險
2017-02-18 12:42
紅色自小客車疑因在國道一號北上路段高速競逐發生車禍。（取材自爆料公社）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕24歲陳姓男子17日晚間9點多，駕駛自小客車與其他車輛在國道一號上高速追逐，行經北向53.9公里處，自小客車失控衝向路旁護欄後，反彈撞上同向行進的休旅車，自小客車內的備胎噴出，又撞及上內側車道的另輛吉普車，讓其他車主大呼倒楣，警方將要追究陳男是否觸犯公共危險罪嫌。
17日晚間9點多，陳男駕駛紅色自小客車與另一輛車高速追逐，行經國道一號北上53.9公里處中壢路段時，兩輛車先後從內側車道切入中線車道，但陳男駕車失控，跨越兩車道撞向路旁護欄。
衝撞力道強大，讓紅色自小客車彈回國道一號外側車道，撞上白色休旅車，紅色自小客車後車箱內的備胎噴出，又飛向內側車道，再撞及另一輛吉普車，還好除了陳男手受傷外，其餘兩車都沒人受傷。
警方調查，陳男與另兩車駕駛都沒有酒精反應，將待陳男就醫後製作筆錄，以釐清他是否在國道上高速競逐、涉嫌觸犯公共危險罪。
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