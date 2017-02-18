遊覽車死傷事故不斷 消基會籲監院糾舉交通部

2017-02-18 12:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有鑑於遊覽車重大事故不斷，蝶戀花旅行社遊覽車翻覆更造成33人死亡，消基會今日赴監察院陳情，狀告交通部失職，籲監察院對相關負責人員進行糾舉。

消基會董事長游開雄表示，遊覽車事故不斷發生，事件發生至今交通部依舊老調重彈，對靠行、工時等弊端，這些年來還是只會不斷空談，一定要對這些失職公務人員提出糾舉。

游開雄說，監察院在100年、102年已兩度對交通部提出糾正，當時交通部信誓旦旦要訂新法規改善，但延宕至今，仍無具體作為，要對這些無能的官員做最嚴厲譴責。

消基會交通委員會召集人許永發則說，政府應對遊覽車建立履歷，從出廠至檢驗、維修保固，所有資訊都要公告在網站上，有出錯才能有辦法追究。

許永發認為，避免疲勞駕駛不能光用嘴巴講，要學習外國用科技輔助嚴加查檢，營業大客車也要加設4個方向的行車紀錄器，一旦事故發生才能重建還原經過。

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