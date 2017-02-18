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身障小黃司機被搭霸王車 員警、民眾集資送暖

2017-02-18  12:27

［記者林敬倫／宜蘭報導］花蓮縣彭姓身障計程車司機，從花蓮開車載一名男乘客往宜蘭市，沒想到男乘客竟不付3000多元的車資，下車後逃逸，行動不便的彭姓司機追不上，隨即在路邊放聲大哭，附近店家、民眾聞聲後報案，宜蘭市民族派處所員警林修郁趕到現場處理，拿出身上僅有的200元與附近熱心民眾湊出1200元的錢先讓司機回家，並全力追緝逃逸男乘客。

花蓮縣66歲彭姓計程車司機，昨下午4點20分從花蓮載著一名年約20歲的男乘客，行經蘇花公路前往宜蘭市，男乘客要求在神農路下車，沒想到竟不付3240元的車資，下車後從小巷子逃逸，彭姓司機大喊一聲，也下車追趕，但因行動不便追不上，到巷口後因心有不甘放聲大哭，引來附近民眾關注，隨即協助司機報案。

員警林修郁趕到現場後，先了解案情，再與附近雨傘店店員林淑美及一名郭姓大學生一同安慰痛哭的司機，林修郁請司機先出示證件查驗身分，認為司機所言不假，且也發現司機皮夾內一毛錢都沒有。

彭姓司機表示，腳有殘疾行動不便，家境不好身體狀況不佳，平常賺錢非常不容易，現在開了一大段路，卻拿不到車資，對此感到非常難過，才會在路邊放聲大哭。

於是林修郁拿出身上僅有的200元，林淑美及郭姓大學生則各出500元，3人湊出1200元讓司機可以先有油錢回家，警方則調閱監視器，全力追緝在逃乘客。

林修郁說，當時看司機急著要回家，但身體狀況不好，皮夾裡也沒錢，感覺很可憐，才會拿出身上僅有的200元補貼微薄的油錢，路旁的民眾也不吝嗇，一起湊錢。

林淑美則說，看見司機把車停在店門口，一名年約20幾歲的男子下車，鬼鬼祟祟在店門前徘徊，然後從小巷逃逸，司機大叫一聲，追了上去，才知男子搭了霸王車，後來見司機可憐，從花蓮到宜蘭路途遙遠，才會與員警、郭姓同學一起集資，為司機湊出油錢。

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  • 男乘客從小巷逃逸。（記者林敬倫攝）

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  • 雨傘店店員林淑美也出了500元，給司機當油錢。（記者林敬倫攝）

    雨傘店店員林淑美也出了500元，給司機當油錢。（記者林敬倫攝）

  • 員警林修郁熱心出資，並協助安慰司機。（記者林敬倫攝）

    員警林修郁熱心出資，並協助安慰司機。（記者林敬倫攝）

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