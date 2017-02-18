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2友持毒被逮當場反目 員警勸架後送辦

2017-02-18  12:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕49歲陳姓男子開車載47歲徐姓友人要去百貨公司購物，途經台北市忠孝西路與昆明路口遇警攔檢，警方在副駕駛座座椅和中央扶手間，查獲1只夾鏈袋內有包毒品海洛英，陳、徐見狀都急著撇清責任均稱自己毫不知情，互相爭辯不休。

由於雙方爭執中，徐男不斷撇清強調「他是被載的，車子是陳男的跟他沒關係」，陳男一聽火氣爆漲，忍不住破口大罵，認為他沒有要徐男承擔，徐男卻把他拖下水，粗話連連。

警方見狀也只得趕緊勸架，但因查獲毒品事證確鑿，員警只好請2人配合採尿送驗，並依違反毒品危害防制條例罪嫌，全案送請萬華分局偵查隊續辦，以釐清相關案情。

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  • 警方在副駕駛座座椅和中央扶手間查獲毒品。（記者劉慶侯翻攝）

    警方在副駕駛座座椅和中央扶手間查獲毒品。（記者劉慶侯翻攝）

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