少婦抱稚女欲投水 小黃運匠機警救回
2017-02-18 12:23
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者蔡宗勳／番路報導〕27歲陳姓少婦因故和丈夫起口角，帶著1歲女兒搭計程車到仁義潭水庫準備投水自盡，所幸計程車司機見情況不對，及時拉住走往潭邊的陳婦，並報警處理，及時挽救兩條人命。
番路分駐所昨天傍晚6時許接獲蕭姓計程車司機報案，指1名女子攜帶稚女在仁義潭欲自殺，陳崇瑋、李佑如兩名員警隨即趕往救援，到達現場後見陳姓女子攜帶1歲女兒坐在仁義潭堤防上，陳女全身濕透，抱在胸前女兒哭個不停。
機警救人的運匠表示，陳女搭乘其計程車前往仁義潭，車上就見陳女的神情有異、悶悶不樂，一下車又直向仁義潭岩邊下方走，趕緊跑下去將陳女拉回岸上。
女警李佑如安撫並協同消防隊，將毛毯披在陳女與稚女身上，然後護送陳婦母女至番路分駐所休息並通知家屬。
經了解，陳女從嘉義嫁到桃園，因與先生發生口角爭執，心情不佳一時想不開，才會搭計程車前往仁義潭欲攜女自殺，經員警勸導後，已打消輕生的念頭。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 真的「能撈就撈」？ 陳庚金退休後領走千萬
- 曾子余舊屋犯煞 新家犯小人
- 疫情蔓延 新增台北、桃園2地
- 〈國際現場〉潤泰子公司高鑫在港暫停交易
- 產業創新研發 政府補助等您拿！台東辦整合說明會
- 嘉藥設T-Bike站 南市首座民間捐贈
- 紅白塑膠袋做洋裝 登倫敦國際時尚展
- 大到不能關！韓財閥罪犯特赦前例多
- 第八洲發現！ 沉睡紐西蘭海底
- 機場亂丟垃圾挨轟 中媒神解：不能只怪中國遊客
- 費雪中心奇蹟 郭泓志奔教士
- 北台灣今氣溫下降！ 下週三前天氣暖、涼交替
- 《謠言終結站》煮雞肉別洗可防禽? 專家建議「先燙再洗」
- 天乾物燥 新埔公墓火警一週九起
- 黨產會：預計四月底召開婦聯會聽證
- 台中國際動畫影展開放徵件 高額獎金全球競爭
- MLB》合約年拚大約 達比修解禁指叉球
- 想到大叔邊看泳裝DVD邊… 女星揭不斷輕生原因
- 雲林禽流感持續升溫 今再撲殺2萬多隻雞
- 借書等於閱讀？「借閱楷模」表揚數據引議....
- 學者：白肉雞、雛禽流通「大漏洞」
- 中辦︰中石化應依約尋求法律途徑
- 陳庚金喊軍公教能撈就撈 府譏：講海鮮嗎
- 回歸螢幕首談巴黎搶案與肯伊健康問題 豐臀金大淚崩
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 高市疏浚致污染 屏禁砂石車借道
- 桃客司機主動停車 扶老夫婦找座位
- 江志豐砸積蓄挺歌王 葉啟田甘心吹冷風
- 直線加速器換機潮 承業獲利將重返高峰
- 馬嘉伶比基尼初體驗 曬嫩肉壓力大
- 自由開講》一個高中生的沈思：台灣人的價值觀在哪？
- 在機場診療室被拍 金正男遭襲後模樣曝光！
- 嘉大、中京大 20日交流賽
- 歌林創新產品 搶攻移動式空調─瞄準露營族及小空間 洗衣機設計巧思多吸客
- 法律白話文》一個讓名模林若亞登上社會新聞的解釋 ─ 司法院釋字第745號
- Marc Jacobs清脆響聲 紐約時裝週清爽秀
- 水情吃緊 恐影響今夏供電
- 「館中有福德宮」 桃園首座公有廟宇開光
- 巫師慶到不行 連22場破百分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：少婦抱稚女欲投水 小黃運匠機警救回
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分