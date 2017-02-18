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少婦抱稚女欲投水 小黃運匠機警救回

2017-02-18  12:23

〔記者蔡宗勳／番路報導〕27歲陳姓少婦因故和丈夫起口角，帶著1歲女兒搭計程車到仁義潭水庫準備投水自盡，所幸計程車司機見情況不對，及時拉住走往潭邊的陳婦，並報警處理，及時挽救兩條人命。

番路分駐所昨天傍晚6時許接獲蕭姓計程車司機報案，指1名女子攜帶稚女在仁義潭欲自殺，陳崇瑋、李佑如兩名員警隨即趕往救援，到達現場後見陳姓女子攜帶1歲女兒坐在仁義潭堤防上，陳女全身濕透，抱在胸前女兒哭個不停。

機警救人的運匠表示，陳女搭乘其計程車前往仁義潭，車上就見陳女的神情有異、悶悶不樂，一下車又直向仁義潭岩邊下方走，趕緊跑下去將陳女拉回岸上。

女警李佑如安撫並協同消防隊，將毛毯披在陳女與稚女身上，然後護送陳婦母女至番路分駐所休息並通知家屬。

經了解，陳女從嘉義嫁到桃園，因與先生發生口角爭執，心情不佳一時想不開，才會搭計程車前往仁義潭欲攜女自殺，經員警勸導後，已打消輕生的念頭。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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  • 陳姓少婦因與丈夫吵架心情低落，一時想不開竟攜稚女到仁義潭水庫意圖輕生。（記者蔡宗勳翻攝）

    陳姓少婦因與丈夫吵架心情低落，一時想不開竟攜稚女到仁義潭水庫意圖輕生。（記者蔡宗勳翻攝）

  • 陳姓少婦全身濕透，消防隊員貼心地將毛毯披在陳女身上保暖。（記者蔡宗勳翻攝）

    陳姓少婦全身濕透，消防隊員貼心地將毛毯披在陳女身上保暖。（記者蔡宗勳翻攝）

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