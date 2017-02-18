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高市鬧區施工 父子自5樓墜地雙亡
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高市鬧區施工 父子自5樓墜地雙亡

2017-02-18  12:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市前金區商圈今天中午傳出工安意外，造成2人摔地身亡，死者是架設廣告帆布的郭姓父子，2人不慎一起從5樓墜地身亡，意外原因正由警方和勞檢單位調查。

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  • 高市前金區商圈今天中午傳出工安意外，造成父子2人墜樓死亡。（記者黃良傑攝）

    高市前金區商圈今天中午傳出工安意外，造成父子2人墜樓死亡。（記者黃良傑攝）

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