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通霄鎮長徐永煌涉貪 1審重判20年

通霄鎮長徐永煌涉貪，1審重判18年6個月。（圖取字自公所網站）

2017-02-18  12:03

〔記者彭健禮、蔡政珉／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣通霄鎮長徐永煌，被檢舉以自身實際負責的公司向其他公司借牌得標，苗栗檢方查出有11件以此手法，圖利所屬公司125萬元。案經苗栗地院審理，昨天依貪污治罪條例對於主管事務圖利、經辦公用工程收取回扣等罪，判決徐應合併執行有期徒刑20年，褫奪公權8年，其中有期徒刑1年6月得易科罰金。

記者去電徐永煌手機，由他人代接，對方表示「開會中」，尚不清楚徐永煌對此判決的看法。

檢方調查，徐永煌於99年3月1日擔任鎮長前，係營造公司實際負責人，於擔任鎮長後，公司雖更換登記負責人改為徐的胞姊，但徐永煌仍實際掌控該公司營運，仍為實際負責人。

檢方調查，徐永煌明知依公職人員利益衝突迴避法之相關規定，其公司不得參與投標通霄鎮公所發包的公共工程，但於101年、102年間，通霄鎮公所辦理「新埔里拱朝雲天宮環境改善工程」等11件工程類採購案時，徐的營造公司向其他廠商借牌投標，扣除借牌費用，使所屬公所獲利125萬餘元。

依地方制度法第78條第1項規定，鄉鎮市長涉嫌貪污治罪條例經第一審法院判處有期徒刑以上之刑者，由縣政府停止其職務。

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標題：通霄鎮長徐永煌涉貪 1審重判20年


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