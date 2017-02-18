| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
汐五高架追撞車禍 內湖至圓山路段車流回堵
 首頁 > 社會

進口熱狗機夾藏海洛因 市價高達6000萬

2017-02-18  12:17

〔即時新聞／綜合報導〕桃園海關今日查獲大批海洛因，市價高達6000萬元，該批毒品共有8磚，藏在托運的熱狗機器內部，被逮的吳姓男子供稱，收下3萬元接受他人委託才幫忙收件，目前警方正持續偵辦中。

據《壹新聞》報導，海關人員發現一件申報為熱狗機的貨物，重量卻出現明顯異常，箱子周圍更有不明粉末，因此開箱查看，卻發現熱狗機下方的鐵板夾層，竟藏有8大磚毒品海洛因，總重2.2公斤，市價約為6000萬元。

列名收件人的吳男隨即遭到逮捕，他向警方表示，自己在交友軟體上認識1名男子，對方以3萬元的代價要求他幫忙收件，他不疑有他一口答應，沒想到裡頭卻夾藏大批毒品。海關初步調查這批毒品是從泰國金邊運來，吳姓男子供詞的真偽目前也在調查當中。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 不法份子在熱狗機中夾藏海洛因磚，被桃園海關識破。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者黃良傑攝）

    不法份子在熱狗機中夾藏海洛因磚，被桃園海關識破。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者黃良傑攝）

  • 桃園海關在熱狗機中搜出市值6000萬元的海洛因。（圖擷自《壹新聞》）

    桃園海關在熱狗機中搜出市值6000萬元的海洛因。（圖擷自《壹新聞》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒品 海洛因 海關
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：進口熱狗機夾藏海洛因 市價高達6000萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.