進口熱狗機夾藏海洛因 市價高達6000萬

2017-02-18 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕桃園海關今日查獲大批海洛因，市價高達6000萬元，該批毒品共有8磚，藏在托運的熱狗機器內部，被逮的吳姓男子供稱，收下3萬元接受他人委託才幫忙收件，目前警方正持續偵辦中。

據《壹新聞》報導，海關人員發現一件申報為熱狗機的貨物，重量卻出現明顯異常，箱子周圍更有不明粉末，因此開箱查看，卻發現熱狗機下方的鐵板夾層，竟藏有8大磚毒品海洛因，總重2.2公斤，市價約為6000萬元。

列名收件人的吳男隨即遭到逮捕，他向警方表示，自己在交友軟體上認識1名男子，對方以3萬元的代價要求他幫忙收件，他不疑有他一口答應，沒想到裡頭卻夾藏大批毒品。海關初步調查這批毒品是從泰國金邊運來，吳姓男子供詞的真偽目前也在調查當中。

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