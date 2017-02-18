清節工嬤疼孫網購有機零食 150萬辛苦錢被騙光
2017-02-18 12:03
〔記者劉慶侯／台北報導〕一名53歲吳姓女清潔工，看到網路超市推薦購買1500元的有機巧克力，吳婦心想小孫女喜歡吃，立刻下單購買。不料幾天後，手機接獲自稱網路超市員工的詐騙電話，依對方指示操作ATM，辛苦累積的150萬元存款，在幾分鐘內遭詐騙一空。
台北市刑警大隊表示，詐騙集團常會利用熱門、低價商品吸引被害人上鈎，尤其是明星演唱會門票，民眾常因無法在官網搶到票，轉而在網上求票，詐騙集團看準這一點，假意在網拍平台、臉書購物社團賣票，並要求利用Line或臉書私訊交易，待被害人匯款後，旋即人間蒸發，讓被害人求償無門。
此外，詐騙集團會以駭客技術入侵購物網站，取得被害人交易資料後，利用網路客服下班時間撥打電話給被害人，以誤設經銷商、解除分期付款設定為由，要求被害人依指示操作ATM。
警方表示，民眾如果在網路購物、訂房、訂票後，接獲任何可疑電話，應立即撥打165專線查證，或等上班時間再撥打業者客服電話確認，切勿依陌生人指示操作ATM，以免遭詐。
北市警察局目前已成立「反詐騙小金剛」臉書粉絲團，隨時宣導最新的反詐騙資訊。另建置檢舉詐騙專線電話（02）2381-7263，對於提供線索協助破案民眾，最高核發20萬元獎金，希望藉由警民合作力量，共同打擊犯罪，遏止詐騙歪風。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 周比蒼要散盡家產來負責？ 司機踢爆他名下沒財產
- 高市鬧區施工 父子自5樓墜地雙亡
- 飛來豔福？老熟女下藥約QK 男子遭洗劫
- 惡毒蟲棄受傷女友 反嗆「看見警察不跑才有鬼啦」
- 2友持毒被逮當場反目 員警勸架後送辦
網友回應
熱門新聞
- 被影后問「有做愛嗎」林明禎嬌羞點頭默認
- 還真的是「能撈就撈」？ 陳庚金退休26年領走千萬
- 自由廣場》結論不對 理由如垃圾
- MLB》合約年拚大約 達比修解禁指叉球
- MLB》殷仔老闆羅瑞亞 球團證實將擔任美駐法大使
- 黨產會：預計四月底召開婦聯會聽證
- MLB》淪交易籌碼又被迫移防 海賊王：日子還是要過
- 健康充電站─下背痛保健講座
- 美陸戰隊派駐AIT 司徒文：非駐軍 是守衛隊
- 北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
- 第八洲發現！ 沉睡紐西蘭海底
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 健康充電站─乳癌病友座談會
- 王心凌雪地初體驗 姚元浩PO照放閃
- 反年改 退伍軍人衝撞國防部
- NBA》新秀挑戰賽世界隊電美國 加拿大穆雷奪MVP
- 水情吃緊 竹苗農田水利會鼓勵休耕
- 陸副總理汪洋與美財長通話 討論經濟合作
- 洪秀柱陣營號稱民調第一 郝、詹同聲不在意
- 千元一日遊算廉價團？受難家屬怒：台灣薪水就是這樣
- 找回投球自在感 大餅再出發
- 北台灣今氣溫下降！ 下週三前天氣暖、涼交替
- 鄭秀文裸睡怕火警 笑爆老公不哈G奶 愛洗衣板
- 巴特勒真英雄 剩0.9秒罰進超前分
- 大寮幼兒園疑虐童 家長、老師互控
- 社論》走向第三個里程碑
- 陳庚金講「能撈就撈」 范世平酸：拿了蔡英文好處
- 台北曼谷航線商機看好 酷鳥航增班推限時優惠
- 採食區難擋候鳥 12禽場挨罰
- 02/18 各報重點新聞一覽
- 屏縣農會總幹事候聘 5家競爭激烈
- 今天補班補課 西半部15縣市空品達「警戒橘」
- 想到大叔邊看泳裝DVD邊… 女星揭不斷輕生原因
- 三星老臣︰停下每件事 全力救少主
- NBA》厄文明星賽夢幻5人 竟沒詹姆斯
- 高市疏浚致污染 屏禁砂石車借道
- 首爾太貴住不起！ 2016年逃離14萬人
- 瑞芳第一家牙科 「林齒科」突遭剷平
- 北韓索金正男遺體 馬國要求提供親人DNA
- 勞動抗腳疾 87歲陳照走出新人生
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：清節工嬤疼孫網購有機零食 150萬辛苦錢被騙光
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分