清節工嬤疼孫網購有機零食 150萬辛苦錢被騙光

2017-02-18 12:03

〔記者劉慶侯／台北報導〕一名53歲吳姓女清潔工，看到網路超市推薦購買1500元的有機巧克力，吳婦心想小孫女喜歡吃，立刻下單購買。不料幾天後，手機接獲自稱網路超市員工的詐騙電話，依對方指示操作ATM，辛苦累積的150萬元存款，在幾分鐘內遭詐騙一空。

台北市刑警大隊表示，詐騙集團常會利用熱門、低價商品吸引被害人上鈎，尤其是明星演唱會門票，民眾常因無法在官網搶到票，轉而在網上求票，詐騙集團看準這一點，假意在網拍平台、臉書購物社團賣票，並要求利用Line或臉書私訊交易，待被害人匯款後，旋即人間蒸發，讓被害人求償無門。

此外，詐騙集團會以駭客技術入侵購物網站，取得被害人交易資料後，利用網路客服下班時間撥打電話給被害人，以誤設經銷商、解除分期付款設定為由，要求被害人依指示操作ATM。

警方表示，民眾如果在網路購物、訂房、訂票後，接獲任何可疑電話，應立即撥打165專線查證，或等上班時間再撥打業者客服電話確認，切勿依陌生人指示操作ATM，以免遭詐。

北市警察局目前已成立「反詐騙小金剛」臉書粉絲團，隨時宣導最新的反詐騙資訊。另建置檢舉詐騙專線電話（02）2381-7263，對於提供線索協助破案民眾，最高核發20萬元獎金，希望藉由警民合作力量，共同打擊犯罪，遏止詐騙歪風。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆