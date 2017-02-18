惡檢奪廟產殺人未遂 今報到入監服刑14年

2017-02-18 11:55

〔記者黃良傑／高雄報導〕前台南地檢署顏姓檢察官為奪取高雄金山寺廟產，夥同退休莊姓警員等8人，先後以駕車衝撞、持槍突襲等方式殺害金山寺住持釋圓塵未果，業經最高法院依殺人未遂等罪，重判顏姓前檢察官有期徒刑14年10月，褫奪公權7年確定，今天上午10時50分許已發監執行。

顏姓前檢察官住所位在高雄，高雄地檢署受屏東檢方囑託，通知顏姓前檢察官報到執行，顏姓前檢察官經法務部廉政署南部地區調查組廉政官勸說後於今日上午10許，在廉政官陪同下至本署報到，接受檢察官訊問後沒有異議，在上午10時50分許發監服刑。

法院判決指出，顏姓前檢察官常出入金山寺為前住持釋傳孝協助處理法律事務，因而結識在金山寺經營寄棺室之退休莊姓警員，因顏姓前檢察官在外投資不順，且交友複雜，又積欠銀行貸款，故財務狀況不佳，多次聽聞莊男準備利用金山寺擴大經營殯葬業務之計畫後，認有利可圖，遂與莊男協議，擬趁機奪取金山寺之控制權。

前住持釋傳孝於民國100年5月圓寂後，住持位置由弟子釋圓塵接任，顏姓前檢察官籌組「財團法人金山寺社會福利慈善事業基金會籌備處」介入帳務管理，莊男也將租金轉交該籌備處，否定金山寺廟方之出租人地位，引發釋圓塵等人不滿，隨即與莊男解除租約並對簿公堂。顏、莊為讓釋圓塵屈服，交出金山寺經營權，計畫蒐集釋圓塵違反佛教戒律之證據，並在釋圓塵座車偷裝GPS追蹤器，但跟監過程中始終無法發現釋圓塵有違反戒律之情，遂萌殺機。

檢方指出，101年4月間，顏姓前檢察官與莊男策劃假車禍殺人，指示陳姓男子駕車，故意與外出參加法會的釋圓塵座車發生擦撞，待釋圓塵下車後，再由顏姓前檢察官之親密友人張姓女子駕車加速衝撞釋圓塵，嗣因張姓女子心生悔意而僅以其所駕車輛擦撞釋圓塵，釋圓塵僅受有頭部及四肢外傷，而倖免於死。前開假車禍殺害釋圓塵之計劃失敗後，同年9月，顏姓前檢察官又指使陳姓男子利用釋圓塵到屏東準提寺主持法會時，持槍衝入該寺辦公室對釋圓塵開槍，幸釋圓塵以雙手擋住護住頭部，而僅受右前臂穿透傷、腹壁挫擦傷等傷害，陳男當場被信眾制伏，始循線查悉上情。

台灣高等法院高雄分院依殺人未遂等罪，判處顏姓前檢察官有期徒刑14年10月，褫奪公權7年，案件上訴後，最高法院維持台灣高等法院高雄分院見解而確定。