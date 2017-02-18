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昨日吟詩作對 家屬嗆：周東坡，你還要出什麼詩？

2017-02-18  12:26

〔即時新聞／綜合報導〕針對國道五號遊覽車翻覆意外，交通部與蝶戀花在今日舉行善後處理會。過程中憤怒的家屬砲火連連，除了批評政府放水不肖業者外，還針對外界有聲音說，死者是貪小便宜參加低價團的說法予以反駁，更嗆昨日屢屢有驚人發言的蝶戀花創辦人周比蒼，「周東坡，你現在還要出什麼詩啊」。

藉著交通部官員在今日出席的機會，家屬對政府在把關、監督上的做為提出質疑。現場有家屬表示，政府所提出的檢討對象，都是旅行社和遊覽車業者等，但對政府相關單位本身，似乎沒有檢討改善的計畫。該名家屬說，遊覽車在1月通過檢驗，卻在2月發生如此嚴重的意外，「比空難還嚴重，這放水放得太嚴重了吧？」要求政府應就內部疏失以及事故真相提出調查計劃和時間表。

家屬接著提到，外界有聲音說，此次身亡的旅客，是因為貪小便宜參加低價旅遊團導致，他不滿地說：「你們是官員，1千塊是很多老百姓一天的薪水，你們還覺得這個很廉價？」家屬強調，老百姓生活就是那麼苦，1天的薪水就花在這1日遊上，痛批政府「放水，放任業者為所欲為」，最後還怒嗆周比蒼說，「周東坡，你現在還要出什麼詩啊」。

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  • 蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車造成33死，事故善後處理會18日在二殯舉行，旅行社負責人周比蒼（右一）及公部門出席人員一同鞠躬向在場家屬致歉。（記者黃耀徵攝）

    蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車造成33死，事故善後處理會18日在二殯舉行，旅行社負責人周比蒼（右一）及公部門出席人員一同鞠躬向在場家屬致歉。（記者黃耀徵攝）

  • 蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車造成33死，事故善後處理會18日在二殯舉行，會議開始前家屬意見不一進行討論。（記者黃耀徵攝）

    蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車造成33死，事故善後處理會18日在二殯舉行，會議開始前家屬意見不一進行討論。（記者黃耀徵攝）

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