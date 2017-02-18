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昨日狂言盡出 蝶戀花創辦人周比蒼今低調無語

2017-02-18  11:54

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻覆造成33死，蝶戀花創辦人周比蒼昨日在記者會上講出許多「名言」，例如談到罹難司機過勞與否時說出「人為財死，鳥為食亡」；還說自己有借給司機15萬元，現在「人死了債都爛了」。而周比蒼在今日的善後處理會上明顯低調，幾乎全程一語不發。

周比蒼昨天的狂言震驚社會，他除了上述驚人語錄之外，還當場引用宋詞「月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，此事古難全，但願人長久，千里共嬋娟」，甚至強調自己之所以過了那麼久才出面，是因為「謀定而後動」，離譜言論遭到各界抨擊。

周比蒼今日在善後會議上，則顯得相當拘謹，記者會開始後1小時都沒有講話，幾乎都是低頭不語，一度還閉眼15分鐘，不再像昨天那樣侃侃而談。

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  • 蝶戀花創辦人周比蒼在今日的記者會中低頭閉眼，一語不發。（記者黃耀徵攝）

    蝶戀花創辦人周比蒼在今日的記者會中低頭閉眼，一語不發。（記者黃耀徵攝）

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