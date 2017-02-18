兩派人馬歡唱完後打群架 進警所蹲再送辦
2017-02-18 11:50
〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市成都路星聚點KTV前，今日凌晨3時左右，發生打群架鬥歐事件，萬華分局出動快打部隊，將涉嫌參與大亂鬥的8人控制，雖警方現場詢問時，眾人均否認打群架，但警方根據監錄畫面，過濾出其中出手4人，依違反社會秩序維護法裁罰。
警方調查，26歲的徐姓男子和2名友人，今天凌晨唱完歌後準備返家，在KTV樓下與李姓男子等5人互瞄不順眼，雙方都認為對方挑釁，又有兩人直接對嗆隨後出手互毆，最後演變成打群架衝突。
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