| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高市鬧區施工 父子自5樓墜地雙亡
 首頁 > 社會

兩派人馬歡唱完後打群架 進警所蹲再送辦

2017-02-18  11:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市成都路星聚點KTV前，今日凌晨3時左右，發生打群架鬥歐事件，萬華分局出動快打部隊，將涉嫌參與大亂鬥的8人控制，雖警方現場詢問時，眾人均否認打群架，但警方根據監錄畫面，過濾出其中出手4人，依違反社會秩序維護法裁罰。

警方調查，26歲的徐姓男子和2名友人，今天凌晨唱完歌後準備返家，在KTV樓下與李姓男子等5人互瞄不順眼，雙方都認為對方挑釁，又有兩人直接對嗆隨後出手互毆，最後演變成打群架衝突。

廣告
  • 台北市萬華成都路前發生打群架情事。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市萬華成都路前發生打群架情事。（記者劉慶侯翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：兩派人馬歡唱完後打群架 進警所蹲再送辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.