留美博士生輟學 竟偽造成績單詐領百萬獎學金
2017-02-18 11:43
〔記者錢利忠／台北報導〕留學美國芝加哥大學的黃姓高材生，因故輟學後，為續領每年4.2萬美元（約新台幣127萬元）的教育部「尖端科技人才培育」獎學金，竟偽造成績單、指導教授評量函及在學證明，被教育部依詐欺、偽造文書罪法辦；台北地檢署考量他已認罪，並歸還詐領的獎學金，給予他緩起訴，期限2年，條件是支付公庫15萬元罰金。
教育部為國家科學與技術發展需求，每年甄選30名尖端科技人才，赴國外攻讀博士學位，設置「尖端科技人才培育」獎學金，每年獎助4.2萬美元，期限最長3年。
檢方調查，黃姓高材生申請獲得103年尖端科技人才培育獎學金後，赴美國芝加哥大學春季班註冊，受獎年限自103年8月1日至106年7月31日止，但他於104年1月23日即因故輟學，卻隱瞞輟學訊息，還偽造成績單、註冊證明等文件，向教育部駐芝加哥代表處申請4.2萬美元獎學金。
後來駐芝加哥代表處依程序向芝加哥大學查證，才驚覺黃姓高材生提出的校方文件造假，因此將黃姓高材生法辦；黃姓高材生應訊時坦承犯行，並歸還詐領的4.2萬美元。
檢方認為黃姓高材生已認罪，且深表悔悟，經歷此次教訓後應有所警惕，考量他已返還獎學金，同意給他一次自新機會，予以緩起訴。
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