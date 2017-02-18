國道翻覆33死 蝶戀花周比蒼鞠躬致歉

蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車造成33死，事故善後處理會18日在二殯舉行，旅行社負責人周比蒼（右一）及公部門出席人員一同鞠躬向在場家屬致歉。（記者黃耀徵攝）

2017-02-18 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻覆，造成33死，政府單位和蝶戀花旅行社今天在二殯召開事故善後處理會議，政府單位與蝶戀花創辦人周比蒼也在會中鞠躬致歉。

遊覽車翻覆意外，政府單位與蝶戀花上午10時30分在台北市第二殯儀館景仰樓四樓多媒體會議室舉行後續處理會議，罹難者家屬則盼政府能統一窗口處理。

此外，會中也討論意外事故處理說明，包括現場事故處理（國道公路警察局說明）、受傷救治情形說明（衛生福利部）、事故偵辦情形說明（法務部）、保險理賠說明（保險公司）。