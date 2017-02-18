惡毒蟲棄受傷女友 反嗆「看見警察不跑才有鬼啦」
2017-02-18 11:07
〔記者張瑞楨／台中報導〕吸毒之人最無情！台中市警局保安警察大隊第一中隊員警，於台中市北屯區見一輛自小客車的施姓駕駛沒有繫安全帶，盤查時對方卻狂飆，橫衝直撞闖紅燈，還在右轉時加速，卻撞上對向車道的自小客車，再失控擦撞路旁3輛機車，同車的女友受傷，年僅26歲的施男卻拋下女友逃逸，被捕後他還理直氣壯說：「警察追當然要跑啊，更何況吃毒的人，看見警察不跑才有鬼啦！」。
保安大隊中隊長黃欽洲等4名員警10日晚間巡邏，於屯區文心路與崇德路口時，攔查施嫌駕駛的自小客車，不料，警車尚未靠近施男，他就趕緊加油門頭，還一路橫衝直撞，不把路人安危放在眼裡，於文心路闖紅燈，還在右轉時加速，先撞上對向車道行駛中的自小客車，又失控擦撞停在路旁的3輛機車，女友受傷之後，他棄女友不顧，打著赤腳獨自逃逸，但很快被警察逮捕。
警方在他身上查獲毒品K他命2包（毛重各1.7公克、2.54公克）、K他命1罐（毛重13.84公克），他坦承吸食毒品，依毒品危害防制條例移送法辦，其女友傷勢不重，裹傷後無大礙。
施嫌被捕時，還誤認自己觸犯毒品罪，沒有去戒治而被通緝，不過，警方查詢顯示，他並沒有被通緝，施男還難以置信連問3次，至於他為何見到警車就逃跑，還一路橫衝直撞闖紅燈，他理直氣壯說，警察追當然要跑啊，更何況吃毒的人看見警察沒走才有鬼啦！
警方見他對撞壞的汽車與機車，以及受傷的女友，無明顯關心之意，嘴巴講著願意賠償車主，卻沒有實際作為，只在乎自己，一點都不負責任，其女友也氣憤說，她們交往3個月，「不知道他是這種沒義氣的人」，員警私下感嘆「吸毒之人最無情，這種男朋友，甩了會更好」。
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