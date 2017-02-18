飛來豔福？老熟女下藥約QK 男子遭洗劫

2017-02-18 09:47

〔記者吳仁捷／新北報導〕飛來艷福？新北市1名超熟女鄭碧雲專挑熟男搭訕，17日鄭女假借買玉，搭訕一名蔡姓買家，約對方到超商喝咖啡，假裝打翻奶球，趁被害人幫她拿衛生紙時，將安眠藥摻入飲料攪拌，趁被害人頭腦昏沉邀約前往旅館休息（QK），接著動手搜刮財物皮夾、金項鍊等財物，板橋警分局6小時迅速逮獲鄭女與同夥這對迷魂鴛鴦盜；警方更查出，鄭女17年前，也在台北市以此手法犯案，出獄後故計重施，警方呼籲民眾踴躍指認。

板橋警分局調查，59歲蔡姓男子17日上午10時到板橋福德街的菜市場觀賞玉器，64歲鄭姓超熟女穿著皮褲，在旁拿起玉石攀談，男子誤以為對方是行家，相談甚歡下，超熟女約被害人到超商喝咖啡，被害人不疑有他，兩人進到店內點了兩杯熱拿鐵，超熟女故意打翻奶球，灑了一手，男子好心到櫃台拿衛生紙，此時熟女趁機把包包內的安眠藥取出，倒入熱咖啡中，怕安眠藥無法即溶，還用攪拌棒快速攪拌了一下，過程全被監視器拍了下來。

蔡男返回座位拿起咖啡就喝，雙方還聊了一會，沒想到被害人突然覺得頭昏目眩，熟女提議到附近旅館休息，兩人步行到旅社進了房間，被害人禁不住藥性發作，倒在床上就昏昏沉沉睡去，熟女見詭計得逞，於是動手把被害人脖子上的金項鍊拔了下來，還搜刮皮夾內的現金3000元揚長而去，見金項鍊上鑲著一塊金牌，熟女直接將金牌拿到銀樓典當，換了新台幣2萬1千元後交給同夥平分。

蔡男直到下午2時藥效退去清醒，醒來赫見超熟女已不見蹤影，驚覺可能遭下藥，他摸了摸脖子上的金項鍊早就不翼而飛，急忙報警。

板橋警方獲報後，調閱沿線監視器，透過鑑識採證，迅速鎖定這名有強盜前科的鄭女，研判她另有同夥接應，員警逐一查訪附近旅社，晚間9時在板橋南雅南路埋伏逮到這對迷魂鴛鴦盜，在57歲的李姓男子身上搜出被害人遭強盜的金項鍊及變賣贓款2萬1千元，員警更在他們投宿旅社搜出作案用的安眠藥21顆。

警方表示，鄭女落網後低頭不語，還滿臉無辜說：「一個願打，一個願挨」，一同落網的男友則否認犯案，還說當時自己在旅館睡覺，不知道女友去犯案，警方發現鄭女早在92年也以相同手法在北市犯案，入監服刑後這次又故技重施，懷疑還有其他被害人，也呼籲民眾踴躍指認，18日晚間將2人依加重強盜罪移送地檢署偵辦，並建請羈押。