隨機擄女學生性侵狼 打悲情牌盼交保被駁回

2017-02-18 09:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕彰化縣32歲失婚男子張詠裕去年開車到苗栗，在學校附近隨機擄走剛放學的國中女學生，強灌藥物，載到地下停車場性侵，被苗栗地方法院判處9年徒刑。張男見羈押期限將屆，以家中尚有1名年幼子女苦等，且女友懷孕動胎氣為由，聲請交保；法院認為，張男犯罪模式不僅使學校、學生及家長心裡產生恐慌，更造成民眾不安，且張男所涉為重罪，有逃亡之虞，予以駁回，並裁定繼續羈押。

張男於12年前與1名少女未婚生子，另有一段婚姻，最後以離婚收場，去年9月間他於同居女友有孕在身之際，開車到苗栗，隨機鎖定剛放學的國中女生，騙稱駕駛座下方有東西，他搆不著，請女學生幫忙拿出來，趁機將她推進車內擄走。張男用童軍繩綑綁女學生，強灌藥物性侵，女學生佯稱尿急，逃出報警，案發後1天，警方在彰化縣埔心鄉出租套房逮捕張男，女友才知他犯下性侵案。

苗栗地院審理時，女學生父親當庭表示，「天下父母心，希望別家小孩不要發生這種事！」女兒變得脾氣暴躁，不敢出門；並說，張男事後未商談賠償，他也不需要。法官於去年底依強加重強制性交罪，判處張男9年徒刑。

在押的張男認為一審審結，且羈押期限將屆，具狀表示，家中尚有1名12歲子女，迄今不知他在押，苦等他回家，請求讓他回家親自告知，避免心理產生偏差。

張男具狀表示，他與女友都為單親家庭，懷孕的女友目前借住哥哥家，但大嫂常吵著要女友搬出去，女友因此出現憂鬱症，並出血動到胎氣，希望能在執行前，返回協助安置起居事宜；他同時強調，願意與被害者家屬談論和解補償，且每日到當地派出所報到。

但法官認為，張男犯罪模式不僅使學校、學生及家長心裡產生恐慌，更造成民眾不安，所涉為重罪，面臨刑責加身，有趨吉避凶、潛藏逃亡及脫免審判的可能性遽增，顯難確保張男遵期到案接受審判及執行，權衡國家刑事司法權的有效行使、張男人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認為對張男維持羈押處分尚屬適當、必要，合乎比例原則。