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周比蒼要散盡家產來負責？ 司機踢爆他名下沒財產

2017-02-18  09:23

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車33死事故，旅行社創辦人周比蒼昨日在記者會上，宣稱會散盡家產來處理，但有離職司機踢爆，周比蒼名下根本就沒有財產，蝶戀花的收入都在王姓女會計的帳戶裡，期盼檢方能協助查扣。

據《蘋果日報》報導，曾在蝶戀花任職的多名員工透露，旅行社收入不在周比蒼的戶頭而是在女會計那，所以周比蒼當然會願意散盡家產，希望檢調單位可以查清蝶戀花的金流，避免罹難者家屬無處求償。

其中1名C司機表示，周比蒼會說出「人為財死」，前員工聽了毫不意外，因為他就是這樣的人。C司機說，周比蒼平時就把「老子我有的是錢」掛在嘴邊，但實際上非常小氣，為了省錢專門買車齡老舊、幾乎報廢的遊覽車拿來拼裝。過去有駕駛要求更換輪胎、裝衛星導航或行車紀錄器，都被周比蒼拒絕。

C司機強調周比蒼雖然也有開車出團，但他開的遊覽車是公司裡少數車況好的，其他駕駛只能分配到車齡高車況差的遊覽車。

同樣離職的Y司機則說，蝶戀裡只有少數領隊和罹難的蕭如進一樣，是負責又專業導遊，其他約有8成的領隊是沒有執照的，這些人大多是過去的常客，和周比蒼毛遂自薦就可帶團出遊，但他們通常沒有什麼專業，所以經常讓旅客不高興。Y司機還透露，蝶戀花司機經常會被迫超時，旅遊旺季時根本沒什麼時間休息。

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  • 蝶戀花創辦人周比蒼（中），宣稱會散盡家產來處理遊覽車翻覆事故，卻被離職員工踢爆他名下根本就沒有財產。（資料照，記者簡榮豐攝）

    蝶戀花創辦人周比蒼（中），宣稱會散盡家產來處理遊覽車翻覆事故，卻被離職員工踢爆他名下根本就沒有財產。（資料照，記者簡榮豐攝）

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