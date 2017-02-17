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蝶戀花離職司機出面 痛批周比蒼父子說謊

2017-02-17  23:34

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花負責人周比蒼今（17日）稍早在記者會上表示，是司機積欠卡債才未保勞保，還說沒有不給司機請假的問題，不過晚間8名蝶戀花的離職司機出面，指控周比蒼父子說謊。

據《壹電視》報導，其中一名李姓司機提到，卡債是他個人問題，但公司從來沒有為司機投保勞保，他身旁幾位都是從蝶戀花離職的司機，每個人都沒有被保勞保。

對於排班、休假的問題，司機透露由於蝶戀花旅行社生意很好，即使司機勞累也持續排班，有時一個月只休息一天。雖然周比蒼口頭上說一定准假，但排班是小兒子周繼弘在排，司機提出調班、休假的要求，都被周繼弘回絕，甚至面臨被冷凍或專跑長程的刁難。

司機們表示，早上看了蝶戀花的記者會，認為周比蒼、周繼弘父子說的都是謊言，因此選擇站出來說明現況，要戳破兩人的謊話。

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  • 蝶戀花創辦人周比蒼（左）、負責人周繼弘（右）今（17日）在記者會上回應各界疑問。（記者簡榮豐攝）

    蝶戀花創辦人周比蒼（左）、負責人周繼弘（右）今（17日）在記者會上回應各界疑問。（記者簡榮豐攝）

  • 晚間8名蝶戀花的離職司機出面，指控周比蒼父子說謊。（翻攝自壹電視）

    晚間8名蝶戀花的離職司機出面，指控周比蒼父子說謊。（翻攝自壹電視）

  • 晚間8名蝶戀花的離職司機出面，指控周比蒼父子說謊。（翻攝自壹電視）

    晚間8名蝶戀花的離職司機出面，指控周比蒼父子說謊。（翻攝自壹電視）

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