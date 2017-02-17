桃園龜山民宅火警 6旬婦人無生命跡象

桃園龜山民宅火警，一樓臥室幾被燒毀。（記者鄭淑婷翻攝）

2017-02-17 23:29

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市龜山區復興二路1棟5層樓公寓，今天晚上9點51分發生火警，起火處在1樓，消防局獲報出動第一大隊、坪頂分隊33名消防人員、14輛救災車輛趕往救援，現場火勢不大，消防人員20分鐘內即將火勢控制，不過，住在1樓的63歲彭姓婦人從臥室被救出時已無生命跡象，送往林口長庚醫院急救中。

消防人員表示，抵達時屋內滿布濃煙，將火勢控制後進入室內搜索，在1樓臥室內發現彭婦，救出時她已無生命跡象，緊急送往醫院急救中，火勢在10點38分撲滅，燃燒面積僅約10平方公尺，但臥室床墊、家具幾乎燒毀。

消防人員查訪住戶、彭婦親友，彭婦疑似行動不便，為何會發生火警，原因有待釐清。