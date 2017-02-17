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接待我國會訪問團 印度執政黨秘書長高調推文

印度執政黨、印度人民黨秘書長Ram Madhav設宴招待台灣國會訪問團並合影。（圖擷自推特）

2017-02-17  22:01

〔記者曾韋禎／台北報導〕民進黨管碧玲率團訪問印度，引發中國強烈反彈。不過印度執政黨、印度人民黨秘書長Ram Madhav卻在設宴招待代表團後，主動在推特張貼照片宣告此事。

民進黨立委管碧玲率同黨立委吳玉琴、陳曼麗以及相關學者專家，自12日到16日出訪印度，期間遭遇中國多次高分貝抗議，反獲得印度媒體的廣泛報導。

印度人民黨秘書長Ram Madhav曾於14日設宴接待代表團，並毫不避諱稱我為ROC（Taiwan）。管碧玲發現，Ram Madhav還在15日於twitter張貼晚宴相片，宣告在昨日（14日）設宴接待台灣國會議員。

管碧玲表示，Madhav是印度人民黨大選的操盤手，是非常有影響力的人。她指出，這趟出訪非常成功，因為國內研究印度的專家都願意隨團出訪，協助安排各種行程，確實獲益良多。

她強調，由中國種種強烈的反應可知，蔡英文政府推動新南向政策是正確的戰略。

她認為，印度對中國的疑慮，導致對新南向政策產生好奇；加上他們普遍對台灣的資通訊產業實力十分肯定，還有國會議員說：「希望你們來幫助我們的經濟發展。」

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  • 印度執政黨、印度人民黨秘書長Ram Madhav在設宴招待台灣國會訪問團後，主動在推特張貼照片宣告此事。（圖擷自推特）

    印度執政黨、印度人民黨秘書長Ram Madhav在設宴招待台灣國會訪問團後，主動在推特張貼照片宣告此事。（圖擷自推特）

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