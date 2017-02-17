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續攤前與人口角 3男被揪出逃逸外勞身分

2017-02-17  21:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕范姓、黎姓、阮姓3名越南籍逃逸外勞酒後要續攤，大搖大擺行走時，在樹林火車站差點撞上翁姓男子，雙方發生口角，差點遭撞的翁男不滿外勞行徑囂張，一路尾隨外勞，當3人在樹林派出所所前要攔小黃離去時，翁男向警方反應指稱3人有糾紛，員警上前攔車，3人拔腿就跑，期間1人摔得狗吃屎先被逮，另2嫌逃入死巷被警壓制；警方一查，赫見3人是逃逸外勞，因與人口角被查獲，今天面臨遣返命運。

樹林警方說，15日下午5時許，一名男子衝入樹林所，翁男說與外勞有糾紛，並懷疑這群人是逃逸外勞，值班警員鄧易軒快步跑出所攔查計程車，但計程車還沒停好，車上3人就拔腿就跑，衝下車狂奔逃竄，4警追了近100公尺，其中范男先摔倒哀叫被壓制，黎姓與阮姓外勞逃入鎮前街窄巷，沒想到是死巷，乖乖就逮。

警方清查後，發現3名越南籍外勞均從雇主處逃逸，外勞用生澀的中文說，經由仲介公司簽約至台灣工作居留，但在居留證撤銷後仍不想回國，加上在台打黑工可賺更多錢，才滯台工作；3嫌被移送至移民署專勤隊前還說，因為是逾期外勞，只要看到警察就跑，這次被逮，3人都直呼總算鬆口氣。

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  • 范姓、黎姓與阮姓等3名越南籍逃逸外勞因與民眾口角，反倒被揪出逃逸外勞身分。（記者吳仁捷翻攝）

    范姓、黎姓與阮姓等3名越南籍逃逸外勞因與民眾口角，反倒被揪出逃逸外勞身分。（記者吳仁捷翻攝）

  • 范姓、黎姓與阮姓等3名越南籍逃逸外勞因與民眾口角，反倒被揪出逃逸外勞身分。（記者吳仁捷翻攝）

    范姓、黎姓與阮姓等3名越南籍逃逸外勞因與民眾口角，反倒被揪出逃逸外勞身分。（記者吳仁捷翻攝）

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