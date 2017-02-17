故障板車停路旁2分鐘 機車撞上騎士身亡
2017-02-17 20:59
〔記者林嘉東／基隆報導〕23歲吳姓男子昨晚騎經台62線大華系統聯絡道，撞上停在路旁的事故拖板車，因撞及力道大，機車成廢鐵、吳也因內臟破裂，傷重不治。
由於吳到院時，內臟嚴重破裂，已無心跳、呼吸；吳母不放棄希望，希望醫師盡力搶救，但吳仍在急救4小時後不治。
警方調查，基隆市某餐廳吳姓學徒昨天下班後，騎車到基隆市七堵區男性友人住處聊天。
吳傍晚6時許，騎經基隆市62線大華系統聯絡道時，未注意前方路旁停放事故拖板車，整輛機車撞及拖車左側板架後幾乎成了廢鐵。
吳到院時已無心跳呼吸，但吳母不放棄，急救4小時後仍不治。
警方調查，42歲賴姓拖板車駕駛，是因為車子拋錨，臨停在事故地點。
賴說，他發現拋錨後，先聯絡維修廠，第二通打電話報警，才掛上電話沒多久，吳的車就撞上來，他停車到吳撞上來，前後不過2分鐘，他根本還不及下車擺放警示標誌。
基隆市警局交通隊交安組長李文雄指出，警方調閱賴的手機通聯紀錄，賴確實停車約2分鐘，就發生追撞事故，但賴未依規定在車後放警示標誌，恐難逃業務過失責任。
李指出，以當時路況、道路能見度，吳騎車未注意前方車況恐也有過失，因此呼籲用路人騎車時，一定要注意車前狀況。
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