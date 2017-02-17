焊接出火花 金門外籍船員頭部5％二度燒燙傷
2017-02-17 20:45
〔記者吳正庭／金門報導〕金門料羅港一名印尼籍船員，今天上午在船上進行焊接作業，過程中疑因意外瞬間產生高熱及火花，造成頭部等5%的二度燒燙傷，縣消防局據報趕往，施予包紮覆蓋等急救程序，並送往金門醫院接手燒燙傷急救，所幸傷者無生命危險。
縣消防局救災救護指揮中心指出，今天上午接獲報案，指「長宏輪」一名42歲的印尼籍船員，疑於船上焊接施工時，發生瞬間高熱及火花，造成頭部燒燙傷害。
金湖消防分隊派員到場，立刻針對傷者施以生理食鹽水降溫、移除多餘衣物，並以無菌燒燙傷包給予包紮覆蓋防止感染，再以氧氣面罩給氧，給予傷者保暖、生命徵象血壓脈搏監測等處置，經檢視傷者頭部、臉部、脖子處有5%表面積的二度燒燙傷害，所幸傷者無生命危險。
縣消防局表示，為避免類似事件再度發生，民眾平常工作時應注意是否有齊全安全防護裝備，並加強用火用電安全須知，如遇到類似燒燙傷案件，應依燒燙傷急救5部曲「沖→脫→泡→蓋→送」原則進行處置。
消防局提醒，傷勢嚴重處會有水泡產生，請民眾切勿逕自挑破水泡，以免感染傷口；也不可盲從民俗療法在患處塗抹牙膏或不明藥物，以免延誤治療時機。
「沖、脫、泡、蓋、送」是緊急處理燒燙傷的五個步驟：
一、「沖」在燙傷部位立即沖冷水，至少20分鐘；
二、「脫」小心剪開泡在冷水中的衣物；
三、「泡」將受傷部位浸泡在浴盆或浴缸中約20分鐘；
四、「蓋」以乾淨毛巾覆蓋傷口；
五、「送」立即送往有燒燙傷中心的醫院治療。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 美將派陸戰隊駐守AIT 司徒文：小的守衛隊
- 2017日內瓦錶展專輯9：陀飛輪競技4
- 2017日內瓦錶展專輯7：陀飛輪競技2
- 雞骨卡食道忍5天 形成瘻管險要命
- 自由廣場》台灣可以不要那麼累
- 侯怡君追卡車仆街 血濺街頭留傷
- 到港實習月薪20萬 台生：港生大一就開始找實習
- MLB》素人幫MVP餵球？ 真實身分讓布萊恩嚇傻（影音）
- MLB》確定加盟教士 郭泓志：只有感謝
- 全球最長蜈蚣陣開館 今遶境
- 李全教二審仍判有罪 民進黨南市黨部18字回應
- 劉亞仁拍打戲手狂抖還堅不用替身 讓電影PD好心疼
- 跑步、爬山...等運動做多肌膚變差還變醜！醫師：瘦下來的關鍵是...
- 台東熱血青年創作燈箱掛畫 助家扶學子求學
- 「我是中國人」討好強國運將 劉樂妍喜搭霸王車....
- 智慧對話玩偶成間諜 德國要求家長銷毀
- 內科夾層猖獗 柯：過去放任造成今天局面
- 柴山獼猴頻搶食 農業局擬餵就罰
- 〈人生護理站〉 患難相扶持
- MLB》超過2000天返大聯盟？郭泓志有這些挑戰
- 大樂透、今彩539 開獎囉！
- 嘉中滿級分唯一女生 許祐綾沒補習
- 46小時不斷電 中正大學啟用通訊備用電力
- 不止假新聞！ 俄被爆假扮烏克蘭人干預荷公投
- 店員頭昏了！ 這杯星冰樂竟有27種要求
- 邱顯洵任市府顧問 柯文哲爆：只會做一陣子
- 方文琳單身10年談感情觀 「感謝你的守護」被疑有新歡
- 春節休假 台鐵認定35人有請假
- 不想讓亡母擔心 單親生拚出滿級分
- 英特爾Q2推新Purley平台 微星、技嘉吃補
- 苑裡山腳南外環道樹穴多達50個 易導致車禍民眾憂心
- 2017日內瓦錶展專輯4：大複雜競技3
- 自由談》蔡英文面對的是胖虎
- 薑母鴨、烤鴨、鹽酥雞 業績急凍
- 「美的覺醒」開展 60幅陳其茂版畫贈亞大
- 空汙導致270萬名早產兒 東亞和南亞最多
- 三義火車站「紙紮人」木雕 「整容」後變美了
- 技職教育就業導向 補助出國實習
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：焊接出火花 金門外籍船員頭部5％二度燒燙傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分