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焊接出火花 金門外籍船員頭部5％二度燒燙傷

2017-02-17  20:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門料羅港一名印尼籍船員，今天上午在船上進行焊接作業，過程中疑因意外瞬間產生高熱及火花，造成頭部等5%的二度燒燙傷，縣消防局據報趕往，施予包紮覆蓋等急救程序，並送往金門醫院接手燒燙傷急救，所幸傷者無生命危險。

縣消防局救災救護指揮中心指出，今天上午接獲報案，指「長宏輪」一名42歲的印尼籍船員，疑於船上焊接施工時，發生瞬間高熱及火花，造成頭部燒燙傷害。

金湖消防分隊派員到場，立刻針對傷者施以生理食鹽水降溫、移除多餘衣物，並以無菌燒燙傷包給予包紮覆蓋防止感染，再以氧氣面罩給氧，給予傷者保暖、生命徵象血壓脈搏監測等處置，經檢視傷者頭部、臉部、脖子處有5%表面積的二度燒燙傷害，所幸傷者無生命危險。

縣消防局表示，為避免類似事件再度發生，民眾平常工作時應注意是否有齊全安全防護裝備，並加強用火用電安全須知，如遇到類似燒燙傷案件，應依燒燙傷急救5部曲「沖→脫→泡→蓋→送」原則進行處置。

消防局提醒，傷勢嚴重處會有水泡產生，請民眾切勿逕自挑破水泡，以免感染傷口；也不可盲從民俗療法在患處塗抹牙膏或不明藥物，以免延誤治療時機。

「沖、脫、泡、蓋、送」是緊急處理燒燙傷的五個步驟：

一、「沖」在燙傷部位立即沖冷水，至少20分鐘；

二、「脫」小心剪開泡在冷水中的衣物；

三、「泡」將受傷部位浸泡在浴盆或浴缸中約20分鐘；

四、「蓋」以乾淨毛巾覆蓋傷口；

五、「送」立即送往有燒燙傷中心的醫院治療。

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  • 金門料羅港印尼籍船員工作時頭部燒燙傷，消防員趕到施予急緊救傷處理。（金門縣消防局提供）

    金門料羅港印尼籍船員工作時頭部燒燙傷，消防員趕到施予急緊救傷處理。（金門縣消防局提供）

  • 金門料羅港印尼籍船員頭部燒燙傷，經消防員施予急緊救傷處理，送往金門醫院。（金門縣消防局提供）

    金門料羅港印尼籍船員頭部燒燙傷，經消防員施予急緊救傷處理，送往金門醫院。（金門縣消防局提供）

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