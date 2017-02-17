中壢懷寧醫院被爆僱用密醫看診 院長20萬元交保
2017-02-17 20:29
［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市中壢區懷寧醫院被檢舉僱用密醫看診，桃園地檢署今天指揮市刑大、衛生局等單位搜索醫院，依違反《醫師法》帶回62歲吳姓院長及不具醫師執照的47歲蔡姓男子、58歲許姓男子偵訊，檢察官複訊後諭知吳姓院長20萬元交保，許男2萬元交保、蔡男則請回。
位於中壢區的懷寧醫院，為專門照顧「慢性病老人」的養護機構，醫院宗旨標榜「醫門好修行」，卻涉嫌雇用密醫看診，有民眾看不過去檢舉，檢警調查，吳姓院長涉嫌以每月約6萬元的代價，僱用蔡男、許男替病人注射靜脈導管手術、開立處方箋，接獲檢舉後進行調查、蒐證。
檢察官廖榮寬指揮相關單位搜索醫院，查扣相關病歷、醫師處方箋等資料，有證人指證許、蔡兩人確實有看診、開藥及打針等醫療行為，檢警依違反《醫師法》將吳、蔡、許3人帶回訊問。
檢警調查，蔡男畢業於菲律賓醫事學院，許男則是中國醫藥大學中醫系畢業，許男已在2月離職，兩人都沒有醫師執照，由於醫師的聘任需經院長同意，搜索時一併將吳姓院長帶回訊問。
吳姓院長否認犯行，檢方訊後諭知20萬元交保，許男坦承犯行以2萬元交保，蔡男亦坦承，檢方訊後請回。
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