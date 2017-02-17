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待業男爭停車位 毆打鄰居還恐嚇

2017-02-17  20:48

〔記者楊國文／台北報導〕耍狠吃苦頭。待業中的新北市某社區劉姓住戶和邱姓住戶因社區停車位糾紛，發生口角，劉男竟毆打邱男，還放狠話「最好注意自己和家人的安全」，刑事部份，劉男被判拘役70天，得易科罰金7萬元定讞，高等法院今再判劉男應賠償邱男8萬元確定。

判決指出，104年7月16日上午，劉姓住戶和鄰居邱男因社區停車位起口爭，劉男竟出手毆打邱男的右後背部，並放話說「你媽媽、老婆和小孩都住這裡，我會給他們好看，你最好注意自己和家人的安全，讓你住不下去」等話。

在公司擔任總經理的邱男不滿，認為劉男不僅毆打他，還恐嚇對家人不利，讓他擔心害怕，時常失眠，因此對劉男提出恐嚇、傷害告訴，並求償100萬元；劉男則否認有恐嚇犯行。

刑事部份，去年11月10日，劉男被判拘役70天，得易科罰金7萬元定讞。附帶民事賠償部份，高等法院依據刑事判決和監視器翻攝光碟資料，認定劉男確有出手毆打並恫嚇邱男行為，已造成邱男身心痛苦，審酌劉男目前待業中，而邱男名下有不動產和股利等所得，今判劉男應賠償8萬元確定。

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  • 新北市劉姓男子因停車位糾紛，毆打邱姓鄰居，還恐嚇對其家人不利，劉男去年被判拘役七十天定讞，高等法院今再判他應賠償邱男八萬元確定。（記者楊國文攝）

    新北市劉姓男子因停車位糾紛，毆打邱姓鄰居，還恐嚇對其家人不利，劉男去年被判拘役七十天定讞，高等法院今再判他應賠償邱男八萬元確定。（記者楊國文攝）

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