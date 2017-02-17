偷60張刮刮樂只中2400 小偷還嫌中獎率低

2017-02-17 21:10

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子過年期間因為買了刮刮樂沒有中，因此懷恨在心，決定要把彩券行的刮刮樂偷光光，2月6日上午，他潛入彩券行趁店家不注意時偷了60張刮刮樂，16日落網後他私下對警方說，台彩中獎率有夠低，60張刮刮樂只中2400元，警員聽到後酸他，沒花錢買當然不會中大獎。17日將陳男依竊盜罪嫌函送地檢署。

60歲的陳姓男子有多項竊盜前科，之前在當計程車司機，但嫌錢賺太慢，天天想著能中頭彩，最後乾脆不開計程車，只要有錢都買刮刮樂，但手氣實在不佳，農曆年間也買了刮刮樂，但是沒有中獎，所以才懷恨在心。

2月6日上午陳男到彩券行買刮刮樂，故意挑剔刮刮樂細節，讓店家忙得團團轉，最後趁機偷走放在櫃台下的60張刮刮樂。店家發現後立即報警，起初案情陷入瓶頸，市警五分局公園派出所的警員發現陳男身上的紅外套，相當眼熟，看了幾次店家監視器才赫然發現，陳男去年就穿了同一件外套到彩券行行竊。

16日警方逮到陳男後，陳男坦承偷了60張刮刮樂，不過手氣實在很差，60張刮中了多少張已沒印象，但全部只中2400元，已經全數花完。警員這時才酸他，陳男的刮刮樂都是偷來的，沒有用錢買當然不會中，訊後全案依竊盜罪嫌將陳男函送地檢署。