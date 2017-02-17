膠帶封門死意堅 母攜女燒炭相繼於兩分鐘內逝世

2017-02-17 20:21

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市中和區國光街今下午發生燒炭憾事，38歲周姓女子疑趁丈夫外出工作，帶著8歲女兒在自家浴室燒炭，且用封箱膠帶將浴室門窗皆封死，死意甚堅，警消到場後發現母女倆已無呼吸心跳，緊急送往亞東醫院後，於下午5時許相繼於兩分鐘內逝世，丈夫在醫院痛哭失聲，警方目前仍再釐清尋短原因。

警方調查，周女與何姓丈夫結婚10餘年，育有兩子，約9年前搬來中和區，共同從事印刷業，平常丈夫外出見客戶，妻子則在家裡負責作帳，鄰居表示，夫妻出雙入對，且周女相當有禮貌，都會說「阿姨好」打招呼，如今傳出燒炭悲劇讓鄰居難以相信。

何男今下午1時許外出見客戶，下午4時許返家時就看到妻女倒臥浴室，且門窗皆用膠帶、毛巾封死，廁所內並無遺書，只遺留一台平板及手機，經破解後也無所獲，何男邊哭邊報警，並隨著救護車趕到醫院，沒想到妻女在醫院急救後，兩條生命仍相繼2分鐘離開人世。

何姓夫妻與兩名孩子及婆婆同住，據婆婆表示，兒子與媳婦近來因經濟問題有發生爭吵，但不清楚真正原因，由於丈夫還在醫院，警方將製作筆錄，釐清真正死因。

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