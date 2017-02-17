| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

負債廚師自稱擁「米其林一星」 餐廳、大學皆受騙

2017-02-17  21:40

〔即時新聞／綜合報導〕廚師彭維雄打著「米其林一星」、美國烹飪學院講師等頭銜，獲不少媒體邀請採訪，也曾在文化大學推廣部擔任講師，如今卻爆出他不僅有財務問題，資歷也似乎是造假。

據《鏡傳媒》報導，去年彭維雄任職的餐廳開幕，主打米其林一星主廚，吸引許多媒體報導，他本人宣稱曾在美國烹飪學院、法國四季酒店擔任講師及主廚，並在2013年獲得米其林一星榮譽。

不過媒體致電美國烹飪學院、法國四季酒店等單位查證，得到的結果是「沒有彭維雄的人資紀錄」；彭維雄任職的餐廳創辦人也坦言，在合作後發現彭維雄財務有問題，且相關資歷也提不出證明，他打算收集資料再決定是否提告。

彭維雄去年還曾在文化大學推廣部擔任講師，文化大學人員表示，因為彭維雄宣稱曾在美國烹飪學院教過書，文化大學與該校一直有合作，因此才聘用他，在得知他的資歷有問題後，今年預計開設的課程已停止招生。

對於資歷的質疑，彭維雄僅在電話中表示「我的故事都是真的」，卻提不出任何證據。知名主廚林三賀指出，「米其林星級」是評給餐廳，不可能頒給廚師，但在台灣多數人不熟悉米其林規則，不肖人士可能浮濫灌上頭銜，製造噱頭，呼籲消費者睜大眼睛免受矇騙。

廣告
  • 知名主廚林三賀指出，「米其林星級」是評給餐廳，不會頒給單一廚師，但在台灣多數人不熟悉米其林規則，不肖人士可能浮濫灌上頭銜，製造噱頭。圖為米其林示意圖。（法新社）

    知名主廚林三賀指出，「米其林星級」是評給餐廳，不會頒給單一廚師，但在台灣多數人不熟悉米其林規則，不肖人士可能浮濫灌上頭銜，製造噱頭。圖為米其林示意圖。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廚師 米其林 詐欺 資歷 造假
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：負債廚師自稱擁「米其林一星」 餐廳、大學皆受騙


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.