負債廚師自稱擁「米其林一星」 餐廳、大學皆受騙

2017-02-17 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕廚師彭維雄打著「米其林一星」、美國烹飪學院講師等頭銜，獲不少媒體邀請採訪，也曾在文化大學推廣部擔任講師，如今卻爆出他不僅有財務問題，資歷也似乎是造假。

據《鏡傳媒》報導，去年彭維雄任職的餐廳開幕，主打米其林一星主廚，吸引許多媒體報導，他本人宣稱曾在美國烹飪學院、法國四季酒店擔任講師及主廚，並在2013年獲得米其林一星榮譽。

不過媒體致電美國烹飪學院、法國四季酒店等單位查證，得到的結果是「沒有彭維雄的人資紀錄」；彭維雄任職的餐廳創辦人也坦言，在合作後發現彭維雄財務有問題，且相關資歷也提不出證明，他打算收集資料再決定是否提告。

彭維雄去年還曾在文化大學推廣部擔任講師，文化大學人員表示，因為彭維雄宣稱曾在美國烹飪學院教過書，文化大學與該校一直有合作，因此才聘用他，在得知他的資歷有問題後，今年預計開設的課程已停止招生。

對於資歷的質疑，彭維雄僅在電話中表示「我的故事都是真的」，卻提不出任何證據。知名主廚林三賀指出，「米其林星級」是評給餐廳，不可能頒給廚師，但在台灣多數人不熟悉米其林規則，不肖人士可能浮濫灌上頭銜，製造噱頭，呼籲消費者睜大眼睛免受矇騙。