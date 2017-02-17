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嫌冰棒不夠硬 他罵店員「機歪」代價3千元

2017-02-17  20:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名20歲的張姓男子，去年4月20日凌晨，和友人一起至新北市板橋區的超商買冰棒吃，結帳後張男當場拆開包裝享用，覺得冰棒太軟不夠硬，向羅姓店員反應，店員回稱：「店內冰箱冰度就是這樣」，張男認為店員態度不佳，雙方爆發口角，張男不爽飆罵三字經，還說「店員態度很機歪，一臉機歪樣」，新北地院依公然侮辱罪，判張男罰金3千如易服勞役，1仟元折算一日，尚可上訴。

檢方開庭時，張男表示，他是跟朋友講這些話，非對羅男講，但因超商為公眾場合，當時店內又只有羅男一位店員，檢方因此依公然侮辱罪嫌將張男起訴。法官認為，張男僅因購物糾紛，就以三字經辱罵告訴人，顯然欠缺尊重他人名譽之法治觀念，又迄未與告訴人達成和解，因此判罰3千元。

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  • 新北市一名20歲張姓男子，到超商買冰棒吃，嫌不夠硬，飆罵店員「機歪」。示意圖。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    新北市一名20歲張姓男子，到超商買冰棒吃，嫌不夠硬，飆罵店員「機歪」。示意圖。（資料照，記者陳鳳麗攝）

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