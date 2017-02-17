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溪州資源回收廠大火 濃煙直竄天際

2017-02-17  19:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉溪斗路一處資源回收場，今日下午3點半傳出火警，由於現場堆放大批回收廢塑料，火勢一發不可收拾，濃濃黑煙直竄天際非常嚇人，由於失火點緊鄰一咖啡屋，情況相當危及，所幸消防人員到場後緊急控制火勢，未波及建築物內部也未造成傷亡。

彰化縣消防局四大隊副大隊長洪坪鋒表示，今日下午3點半消防隊獲報後，緊急出動北斗、溪州、田尾等分隊共11車18人到火警現場灌水搶救，現場燃燒面積約30平方公尺，不過都是塑膠廢料，著火後不斷冒出濃濃黑煙，空氣也瀰漫刺鼻味，所幸火勢在20分鐘內受到控制，也慶幸未波及隔壁建築，但真正起火原因尚待釐清。

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  • 溪州一資源回收廠失火，冒出濃濃黑煙，消防人員不斷灌水搶救。（記者陳冠備翻攝）

    溪州一資源回收廠失火，冒出濃濃黑煙，消防人員不斷灌水搶救。（記者陳冠備翻攝）

  • 火災現場濃煙不斷往上竄，相當嚇人（記者陳冠備翻攝）

    火災現場濃煙不斷往上竄，相當嚇人（記者陳冠備翻攝）

  • 火勢在20分鐘受到控制。（記者陳冠備翻攝）

    火勢在20分鐘受到控制。（記者陳冠備翻攝）

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