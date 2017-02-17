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臉書社群完勝M-police 助警追出自殺女身分

2017-02-17  20:54

〔記者林嘉東／基隆報導〕M-police人臉辨識資料庫功能強大，常助警成功找到失蹤人口，但這回卻敗給臉書社群「基隆人集團」！

今年1月27日（農曆除夕）晚上5點48分，一名女子從基隆市吉祥大樓11樓頂跳樓身亡。事發後，刑責區基隆市警一分局偵查隊偵查佐李國彰，比對警政署失蹤人口資料庫多日未果。由於死者墜落時頭顱破裂，但眼睛、鼻樑尚稱完整，李遂求助M-police人臉辨識資料庫。

M-police就依警方調到死者生前的影像照，比對出住在台南的黃姓女子與死者有極高相似度，也同樣失聯多日。

M-police比對出黃女，一度讓李士氣大振，立即打電話請轄區派出所查訪，結果黃女已經返家過年，讓李的尋人任務，再次陷入膠著。

李國彰不放棄，再透過臉書社群「基隆人集團」尋人，將往生女子跳樓前拍到的影像與照片PO在臉書上，PO文才一個禮拜就接到基隆市社會處女志工來電，「照片上的人很像她輔導的個案」。

李依此線索，聯繫到死者妹妹，前往認屍，確認死者為32歲、有精神疾病的李姓女子。警方說，李生前住在精神病院多年，除夕那天與妹妹一起到廟口吃年夜飯後走失，就直接跑到吉祥大樓頂跳樓輕生。

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  • M-police人臉辨識資料庫，透過臉部特徵可以比對出失聯者身分。（記者林嘉東攝）

    M-police人臉辨識資料庫，透過臉部特徵可以比對出失聯者身分。（記者林嘉東攝）

  • 基隆市警一分局偵查隊偵查佐李國彰不僅會跳舞，尋人功力也不含糊。（記者林嘉東攝）

    基隆市警一分局偵查隊偵查佐李國彰不僅會跳舞，尋人功力也不含糊。（記者林嘉東攝）

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