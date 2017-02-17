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網路文章揭白色巨塔內幕... 醫師告醫師不成改告院長

2017-02-17  20:19

〔記者錢利忠／台北報導〕曾兩度侵入某診所電腦系統，刪除117人次掛號紀錄，被媒體封為「醫界駭客」的林姓醫師，質疑劉姓同業將新聞報導轉貼到噗浪論壇，怒控劉男妨害名譽；後來劉男獲判無罪確定，林男認為劉男是因某診所陳姓院長及陳姓護理長，在法庭上作偽證才脫身，改告作證的2人偽證罪；台北地檢署認為罪證不足，今天將2人不起訴。

林男9年前到某診所應徵未錄取，疑心生怨懟，數次變裝出沒網咖，利用網咖電腦入侵該診所的電腦系統，刪除117人次掛號紀錄，另在各大網路論壇散布文章，批評該診所的40名醫師沒醫德，遭醫界多人提告，後來林男為此被判拘役40日。

3年前，林男上網搜尋到1篇文章，內容提及「林男曾到我們診所應徵，面試時被刷掉，被罵的醫師跟他僅一面之緣…」；林男查出該篇文章出自於1名劉姓腎臟科醫師，林男認為劉男無法舉證他曾罵40名醫師，且他自認未曾到該診所應徵，氣得對劉男提告，但林男敗訴。

林男認為，劉男獲判無罪的關鍵在於，該診所陳姓院長及陳姓護理長，涉在劉男被控誹謗的法庭上作偽證，為此改告2人偽證罪；檢方調查後認為，林男無法舉證2人在法庭上作偽證，認定2人罪證不足。

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  • 林男認為劉男是因某診所陳姓院長及陳姓護理長，在法庭上作偽證才脫身，改告作證的2人偽證罪；台北地檢署認為罪證不足，今天將2人不起訴。（資料照，記者謝君臨攝）

    林男認為劉男是因某診所陳姓院長及陳姓護理長，在法庭上作偽證才脫身，改告作證的2人偽證罪；台北地檢署認為罪證不足，今天將2人不起訴。（資料照，記者謝君臨攝）

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相關關鍵字： 偽證 妨害名譽 白色巨塔 醫師
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