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男子想不開燒炭 差點害死樓上3個人

男子林世豪燒炭引發火勢，差點賠上自己性命，害死3樓一對年長夫妻與看護，消防出動大批人車救援。（記者吳仁捷攝）

2017-02-17  20:33

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子林世豪心情不佳，在4樓住處燒炭不慎引發火警，無視樓上居住一對年長夫妻，今天下午5點許起火戶竄出火勢，消防員布水線、升起雲梯車滅火，衝上4樓救出何男，並在5樓救下2名長輩及看護；何男獲救時，還情緒激動說「不要救我」，警方將差點害死依涉及公共危險，送辦何嫌。

土城警分局調查，37歲男子因長期失業，懷疑不堪經濟壓力，在住處以噴燈燒炭輕生，何嫌燒炭引發火勢，火煙竄上5樓，嚇得看護不斷求救，消防員在水線掩護下，衝上4、5樓，抱出行動不便的長輩。

消防員在5樓救出70歲的一對夫妻、看護，會同警方逮獲燒炭逃下樓的林嫌。

鄰居得知是何嫌燒炭縱火，還差點害死4命，氣得大罵林嫌不要命，林嫌則直說想死，燒炭原因仍待調查。

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    男子林世豪燒炭引發火勢，差點賠上自己性命，害死3樓一對年長夫妻與看護，消防出動大批人車救援。（記者吳仁捷攝）

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