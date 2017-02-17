中山高大貨車翻覆6車追撞 6人受傷
2017-02-17 19:13
中山高南屯交流道出口前發生8車連環車禍。（記者何宗翰翻攝）
〔記者何宗翰／台中報導〕中山高北上182公里附近、南屯交流道出口前，下午5點多發生8車追撞的連環車禍，1輛「中華豆花」貨櫃車和7輛車追撞，其中1輛小貨車翻覆、多輛轎車毀損嚴重，其中傷者4男2女皆肢體疼痛、意識清楚，處置後緊急送澄清醫院中港院區診治。
台中市消防局下午5點48分獲報後出動春社、烏日及工業區分隊共15人前往救護，到達時發現有6輛自小客、1輛大貨車追撞及1輛翻覆小貨車，幸未受困，其中一名年約35歲的男性傷者臉、頭撕裂傷、意識清楚，其餘5皆人肢體疼痛、意識清楚，送澄清醫院中港院區診治。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 美將派陸戰隊駐守AIT 司徒文：小的守衛隊
- 2017日內瓦錶展專輯9：陀飛輪競技4
- 2017日內瓦錶展專輯7：陀飛輪競技2
- 雞骨卡食道忍5天 形成瘻管險要命
- 自由廣場》台灣可以不要那麼累
- 侯怡君追卡車仆街 血濺街頭留傷
- 到港實習月薪20萬 台生：港生大一就開始找實習
- MLB》素人幫MVP餵球？ 真實身分讓布萊恩嚇傻（影音）
- MLB》確定加盟教士 郭泓志：只有感謝
- 全球最長蜈蚣陣開館 今遶境
- 李全教二審仍判有罪 民進黨南市黨部18字回應
- 劉亞仁拍打戲手狂抖還堅不用替身 讓電影PD好心疼
- 跑步、爬山...等運動做多肌膚變差還變醜！醫師：瘦下來的關鍵是...
- 台東熱血青年創作燈箱掛畫 助家扶學子求學
- 「我是中國人」討好強國運將 劉樂妍喜搭霸王車....
- 智慧對話玩偶成間諜 德國要求家長銷毀
- 內科夾層猖獗 柯：過去放任造成今天局面
- 柴山獼猴頻搶食 農業局擬餵就罰
- 〈人生護理站〉 患難相扶持
- MLB》超過2000天返大聯盟？郭泓志有這些挑戰
- 大樂透、今彩539 開獎囉！
- 嘉中滿級分唯一女生 許祐綾沒補習
- 46小時不斷電 中正大學啟用通訊備用電力
- 不止假新聞！ 俄被爆假扮烏克蘭人干預荷公投
- 店員頭昏了！ 這杯星冰樂竟有27種要求
- 邱顯洵任市府顧問 柯文哲爆：只會做一陣子
- 方文琳單身10年談感情觀 「感謝你的守護」被疑有新歡
- 春節休假 台鐵認定35人有請假
- 不想讓亡母擔心 單親生拚出滿級分
- 英特爾Q2推新Purley平台 微星、技嘉吃補
- 苑裡山腳南外環道樹穴多達50個 易導致車禍民眾憂心
- 2017日內瓦錶展專輯4：大複雜競技3
- 自由談》蔡英文面對的是胖虎
- 薑母鴨、烤鴨、鹽酥雞 業績急凍
- 「美的覺醒」開展 60幅陳其茂版畫贈亞大
- 空汙導致270萬名早產兒 東亞和南亞最多
- 三義火車站「紙紮人」木雕 「整容」後變美了
- 技職教育就業導向 補助出國實習
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中山高大貨車翻覆6車追撞 6人受傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分