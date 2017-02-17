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中山高大貨車翻覆6車追撞 6人受傷

中山高南屯交流道出口前發生8車連環車禍。（記者何宗翰翻攝）

2017-02-17  19:13

〔記者何宗翰／台中報導〕中山高北上182公里附近、南屯交流道出口前，下午5點多發生8車追撞的連環車禍，1輛「中華豆花」貨櫃車和7輛車追撞，其中1輛小貨車翻覆、多輛轎車毀損嚴重，其中傷者4男2女皆肢體疼痛、意識清楚，處置後緊急送澄清醫院中港院區診治。

台中市消防局下午5點48分獲報後出動春社、烏日及工業區分隊共15人前往救護，到達時發現有6輛自小客、1輛大貨車追撞及1輛翻覆小貨車，幸未受困，其中一名年約35歲的男性傷者臉、頭撕裂傷、意識清楚，其餘5皆人肢體疼痛、意識清楚，送澄清醫院中港院區診治。

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  • 中山高南屯交流道路出口前，發生35噸大貨車及一輛小貨車翻覆意外。（記者何宗翰翻攝）

    中山高南屯交流道路出口前，發生35噸大貨車及一輛小貨車翻覆意外。（記者何宗翰翻攝）

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