警出動大型拖吊車 包圍交部友力遊覽車暫撤離

友力通運公司因遭交通部撤銷營業執照，導致司機無法出車，所屬司機17日下午前往交通部抗議，與交通部協商未果，有司機將遊覽車牌照拆除，準備停在路邊報廢，並準備夜宿交通部。（記者黃耀徵攝）

2017-02-17 18:13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕友力通運旗下逾15名靠行車主今日下午2點多陸續開著遊覽車包圍交通部，多名車主與交通部協商30分鐘就破局；車主邱建增隨即開始號召，一度將杭州南路堵到只剩一條車道，並將車牌拆掉準備停在路邊要報廢，並準備夜宿交通部，明日再號召更多遊覽車一同加入包圍。後來經警方準備調動大型拖吊車，及交通部同意最快下週一會再與車主協商，車主們才暫時撤離。

協商過程車主到底希望政府如何處理？公路總局表示，友力通運車主們說希望專案處理，並要求立即答覆，但這是不可能的事情，車主事先沒有申請路權說明為何要來抗議，又不給時間報給上層與研究，怎麼可能會答應。

不過邱建增認為不論貨運、計程車業通通都有靠行情況存在，政府有哪一條法規規定遊覽車不能靠行？而且靠行車輛仍是車主自己出錢或貸款購買。

交通部表示，以法來講，交通部從來都沒有講過可以靠行，以公路監理機關角度來看，這些車輛全部都是登記在友力公司名下且屬於友力，駕駛能順利開車載客營運，也是要透過車行向公路總局申請遊覽車客運業駕駛人登記證才行，因此，友力必須要負責駕駛與車輛的管理。如果車主與友力對於車輛所屬有私下約定，應循法律途徑去爭取自身權益。