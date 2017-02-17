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毀約與小女友偷嘿咻 少年判賠40萬

2017-02-17  17:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓少年與蔡姓少女103年9月起交往並發生親密關係，直至兩人出遊發生車禍，蔡母才驚知女兒竟偷交男友，難怪無心學業，怒控陳少明知女兒未滿16歲，卻與她嘿休，事後陳少、陳母與蔡母簽立協議書，承諾蔡女未成年前，兩人不得見面，否則將賠償500萬元，不料簽完協議書不到2個月，兩人又偷偷聯絡嘿休，蔡女還為了男友翹課，蔡母認為陳少毀約，因此對陳少、陳母求償500萬元，新北地院認為500萬元過高，今判陳少與陳母需賠蔡母40萬元，可上訴。

陳母指出，雙方104年10月簽定協議書時，蔡母稱，兒子明知她女兒未滿16歲，卻與女兒發生關係，對女兒身心造成莫大傷害，為彌補女兒精神損失，及對父母造成親權傷害，所以簽立協議書，要求「兒子在蔡女成年前，不得再與她聯絡，甚至蔡女主動也要拒絕，否則賠償500萬元」，但據她了解，蔡女與兒子交往時已滿16歲，認為蔡母刻意隱瞞蔡女年齡，主張該協議書無效。

法官認為，協議書指「在蔡女未成年之前，陳少不得再與蔡女有電話、書信或任何形式聯繫...」，認定協議書內容與蔡女究竟已滿16歲無關，審酌陳少家庭經濟狀況，判陳姓母子須賠償蔡母40萬元。

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  • 陳姓少年承諾小女友母，女友未成年前不聯絡卻毀約，新北地院民事法庭判他與陳母須賠償40萬元。（記者陳慰慈攝）

    陳姓少年承諾小女友母，女友未成年前不聯絡卻毀約，新北地院民事法庭判他與陳母須賠償40萬元。（記者陳慰慈攝）

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