蔬菜公司倉儲竄火煙 老闆：上工前發現電線走火

新北市消防局派出大批人力前往救援。（記者王宣晴翻攝）

2017-02-17 17:31

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水演戲埔腳上的有機蔬菜公司今天下午傳出火警，現場竄出濃密黑煙，警消獲報後派出各式車輛35輛，消防人員80人前往搶救，1個小時後控制火勢，目前正在撲滅殘火，調查起火原因。

據了解，現場為有機蔬菜公司倉庫，老闆表示要上工前發現倉庫內的插座爆出火花，引發火勢，現場延燒3間鐵皮屋，共燒毀80坪，因旁鄰近民宅，警消派出大批人力阻止延燒，1個小時後終於控制火勢，並未造成更嚴重的損害。

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淡水今天下午發生倉庫火警，竄出濃密黑煙。（記者王宣晴翻攝臉書）

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