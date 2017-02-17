幼兒園傳虐童疑雲 家長、老師互告形成羅生門

2017-02-17 17:13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區某知名幼兒園驚傳虐童疑雲，家長根據5歲長子指述，狀告陳姓女老師對2歲半次子呼巴掌成傷，但園方否認體罰，指男童第一天上學臉上就有抓傷。警方介入調查，但園方沒有監視器畫面，被告老師也提出誣告，形成羅生門。

林姓婦人今天在「爆料公社」PO上圖文，指控某連鎖幼兒園鳯林校區霸凌，並出示驗傷單控告陳姓女老師涉嫌傷害，林園警分局下午傳喚陳，她除了喊冤並提告自清。

林婦接受採訪時指出，她昨天接小孩子回家後，發現次子臉部紅腫且有抓傷痕，經詢問長子得知次子被陳姓老師呼巴掌，氣得返回幼兒園理論，並且報警、驗傷，當夜根據驗傷單載述「挫擦傷」到大寮分駐所提告。

她說，長子在該幼兒園上學正常，因此本月6日也將次子送到該園，14日她透過手機即時視訊，發現次子「走路外八」，致電要求幫換尿布，沒想到助理老師將尿布丟到孩子身旁就離開，10分鐘過去無人處理，後來再打電話，園長才幫忙。

幼兒園簡姓主任否認體罰，她表示，該名幼童上學第一天臉上就有疑似蚊蟲叮咬、抓傷痕跡，陳老師非該班導師，與幼童上課樓層不同，沒機會去打該幼童。簡還說，林婦上午7時20分就將孩子送到校，當時老師正在接孩子們上學，人手不足才會晚了幾分鐘換尿布。

園方開放媒體拍攝，強調園內有即時視訊，讓家長隨時掌握孩子狀況，不過即時視訊無法存取，警方正深入追查。