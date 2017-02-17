中壢懷寧醫院被爆僱用密醫看診 檢警發動搜索
2017-02-17 16:49
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地檢署指揮桃園刑警大隊、桃園市政府衛生局等單位，查獲中壢區志廣路懷寧醫院62歲吳姓院長，涉嫌以每月約6萬元代價，僱用47歲、沒有醫師執照的蔡姓男子、58歲許姓男子，替病人注射靜脈導管手術、開立處方箋。
檢警目前偵訊調查中，懷寧醫院宗旨標榜「醫門好修行」，卻涉嫌僱用密醫替病人看病，桃園地檢署、警方接獲民眾檢舉，檢察官廖榮寬指揮市刑大、衛生局搜索醫院，查扣相關病歷及醫師處方箋等資料。
檢警表示，有證人指証許、蔡2人確有看診、開藥、打針等醫療行為，依違反《醫師法》偵辦中。
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