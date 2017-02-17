| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不滿年改 退伍軍人丟煙霧彈、扯國防部大門抗議 禁宰令今起跑 高市查獲私宰場 明將補班 週日不實施國5北上高乘載管制 悲劇！妻趁夫外出 攜7歲女兒浴室燒炭 送醫急救
 首頁 > 社會

高市女子坐11樓窗口疑要跳樓 警消順利救援

女子疑似要跳樓，坐在11樓窗口自言自語，（讀者提供）

2017-02-17  16:27

首次上稿 16:27
更新時間 16:43

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新興區七賢一路「土地銀行」所在的大樓11樓，一戶住戶窗口於20分鐘前傳出有女子疑似要跳樓，坐在窗戶邊自言自語，岌岌可危，警消獲報已出動雲梯車趕往救援，經警消溝通半個多小時，順利完成救援，狀況解除。

這起女子疑似要跳樓案，發生在今天下午3點40分許。消防單位升起雲梯車派員向女子喊話安撫，女子則坐在冷氣機旁，與消防人員一度僵持，歷經半個小時溝通，於4點38分順利救下該女子，解除虛驚。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

相關影音

女子坐在冷氣機旁，與消防人員一度僵持，歷經半個小時溝通，於4點38分順利救下該女子，解除虛驚。（讀者提供）

女子疑似要跳樓，坐在11樓窗口自言自語，警方在地面戒護。（讀者提供）

消防單位出動雲梯車救援。（讀者提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女子 跳樓 高市
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：高市女子坐11樓窗口疑要跳樓 警消順利救援


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.