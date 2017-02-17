高市女子坐11樓窗口疑要跳樓 警消順利救援

女子疑似要跳樓，坐在11樓窗口自言自語，（讀者提供）

2017-02-17 16:27

首次上稿 16:27

更新時間 16:43

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新興區七賢一路「土地銀行」所在的大樓11樓，一戶住戶窗口於20分鐘前傳出有女子疑似要跳樓，坐在窗戶邊自言自語，岌岌可危，警消獲報已出動雲梯車趕往救援，經警消溝通半個多小時，順利完成救援，狀況解除。

這起女子疑似要跳樓案，發生在今天下午3點40分許。消防單位升起雲梯車派員向女子喊話安撫，女子則坐在冷氣機旁，與消防人員一度僵持，歷經半個小時溝通，於4點38分順利救下該女子，解除虛驚。

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女子坐在冷氣機旁，與消防人員一度僵持，歷經半個小時溝通，於4點38分順利救下該女子，解除虛驚。（讀者提供）

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