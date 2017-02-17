高市女子坐11樓窗口疑要跳樓 警消順利救援
2017-02-17 16:27
女子疑似要跳樓，坐在11樓窗口自言自語，（讀者提供）
首次上稿 16:27
更新時間 16:43
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市新興區七賢一路「土地銀行」所在的大樓11樓，一戶住戶窗口於20分鐘前傳出有女子疑似要跳樓，坐在窗戶邊自言自語，岌岌可危，警消獲報已出動雲梯車趕往救援，經警消溝通半個多小時，順利完成救援，狀況解除。
這起女子疑似要跳樓案，發生在今天下午3點40分許。消防單位升起雲梯車派員向女子喊話安撫，女子則坐在冷氣機旁，與消防人員一度僵持，歷經半個小時溝通，於4點38分順利救下該女子，解除虛驚。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
相關影音
女子坐在冷氣機旁，與消防人員一度僵持，歷經半個小時溝通，於4點38分順利救下該女子，解除虛驚。（讀者提供）
女子疑似要跳樓，坐在11樓窗口自言自語，警方在地面戒護。（讀者提供）
消防單位出動雲梯車救援。（讀者提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 議員資格飛了！就為了一張罰單
- 家屬怒批不給休假 周比蒼：司機缺錢向我借15萬
- 周比蒼稱會散盡家產處理 又說曾借15萬給駕駛
- 玉里海產店火警 瘖啞女洗碗工嗆昏送醫
- 債務糾紛被尾隨 男在派出所前砸對方汽車
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 「百合」阿姨47歲了？奇蹟凍齡比結衣還厲害
- 2/17重要財經新聞一覽
- 《竹苗鬧天穿》循古禮祭天 竹市長邀19日來同樂
- 陳沂又挨轟！PO文道歉坦言「歧視長很醜的人」...
- 經典賽》荷蘭赴美集訓首場熱身賽 不敵KT巫師
- 東港高中擴編首屆 學測創佳績
- AIT有陸戰隊進駐？ 李大維：美國自己決定
- MLB》素人幫MVP餵球？ 真實身分讓布萊恩嚇傻（影音）
- MLB》確定加盟教士 郭泓志：只有感謝
- 郭老師的跑步教室》這場比賽既瘋狂又挑戰
- 〈朵朵小語〉 有愛的人
- 台立委團首訪國務院 拜會亞太副助卿
- 直升機演練李富城酸蔡怕死 網友嗆：怎不笑老蔣挖隧道？
- 蝶戀花遊覽車事故後 雄獅旅遊推出雙駕駛
- 《杜哈網球賽》完美復仇 辛然配晉 強
- 台灣燈會燈王 浴火重生再亮相
- 毛孩警察授階 升官1線4星
- 福德坑太陽光電系統啟用 大同全台太陽能標案接單達70MWp
- 軍公教能混則混？ 藍委緩頰：應是情緒性發言
- 「美的覺醒」開展 60幅陳其茂版畫贈亞大
- 健康醫療》肉毒桿菌不僅可美容 還能改善偏頭痛！
- 藍心湄開示于美人 免招小人
- 下週國內油價 估小降1角
- 日本熊本熊又來了！明天在基隆舊火車站物產展
- 澎湖縣中小學聯運開幕 近千名選手同場競技
- 台紙發布重大訊息 控董座簡鴻文非法變更印鑑
- 全國家禽禁宰7天 雲林屠宰場備貨2倍
- 賄選案二審改判3年6月 李全教：對司法失望
- 田野工場做中學 嘉市木營造注新血
- 紙風車劇團 新竹苗栗溫暖巡迴
- 母親打官司無助 詹佳欣立志當律師
- 店員頭昏了！ 這杯星冰樂竟有27種要求
- 宸鴻去年每股虧損4.27元 今年拚每季都要獲利
- 〈感覺紀事簿 〉獨食與共享
- 殷仔去年「被迫」退場 勝投只能由命
- 湖口遭棄死雞檢體送驗 縣府訪查追元兇
- 全國借書冠軍是她！ 去年借了7294本
- 高球》澳洲女子公開賽第二回合 台灣女將李旻並列第6
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高市女子坐11樓窗口疑要跳樓 警消順利救援
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分