女大生丟掉打工薪水 警靠「長頸鹿」找到她

女大生丟掉打工薪水，警靠薪資袋上的「長頸鹿」標誌找到她。（記者許國楨翻攝）

2017-02-17 16:20

〔記者許國楨／台中報導〕台中市員警巡邏途中撿到一只內有現金4000元及英文名字Dorina紙條的信封，但封皮僅有長頸鹿標誌，員警聯想應是長頸鹿美語的薪資袋心想對失主一定很重要卻詢問未果，最後透過一家長頸鹿美語的連鎖補習班系統查詢後，終於連絡上失主陳姓女大生，讓陳女喜出望外說，真是太令人驚喜了。

台中市第五分局北屯派出所巡佐吳玉龍、警員周義貞上週五巡邏行經東光路太原火車站時發現一只信封，撿拾一看封皮有長頸鹿的標誌，內則有一張紙條寫著署名Dorina薪資及現金4000元。

員警聯想到應為長頸鹿美語補習班的薪資袋，先後至昌平路、東光國小附近的兩家補習班詢問未果，但二人不放棄心想這份薪資對失主一定很重要又至另間補習班詢問，班主任協助系統查詢後，終於查出是東山路上的補習班老師Dorina，現年22歲的陳姓女大生。

警方立即撥打電話給陳女，她表示原將打工薪資袋放在外套口袋，可能是到火車站拿行李時不慎飛了出去，上火車發現薪資袋不見到達苗栗後又立刻折返找尋未果，萬念俱灰下竟接到警員通知。

陳女隔天立即在母親陪同下趕到派出所領取薪資袋，見到周員又高興又歡喜，除跟周員合照也寫了一張卡片給周員，表示感謝。