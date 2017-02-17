吊照影響生計 友力10餘輛遊覽車包圍交通部抗議
友力通運公司因遭交通部撤銷營業執照，導致司機無法出車，所屬司機17日下午前往交通部抗議，司機邱建增受訪時出示交通部之公文。（記者黃耀徵攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花賞櫻團發生重大遊覽車死亡事故後，友力通運遭撤銷營業執照後，旗下靠行的上百位車主生計受影響，今天下午二點多開始，陸續有車主開著遊覽車到交通部，目前有十幾輛車包圍交通部並繞行按喇叭。車主邱建增表示，現在交通部一句話就斷絕所有車主生路，如果這件事情沒辦法解決，那這些價值800萬的新車也跟廢鐵一樣，反正都虧這麼多，報廢價20萬也不要了，車子就直接停著送給交通部。
事故發生後，交通部除要廢止友力通運的營業執照，也要吊銷車輛牌照，司機也無法再去靠行其他公司，生計都有問題。有兩輛車靠行友力的曹蘇英表示，大家只是一群自己買車繳貸款的司機，因沒錢開車行，在政府制度下變成靠行車；蝶戀花事故後，交通部不應因為一台車疏忽、搪塞媒體就株連無辜，跟司機說這些都是友力資產不得異動。
大部分主車貸款都沒繳清，曹蘇英說自己每輛車每月貸款就要4.4萬元，還有駕駛每輛車每月貸款就要8萬元；車主能體會家屬失去親人的痛苦，也能理解政府究責的決心，但無法接受交通部如此粗糙的決定。
邱建增則表示，交通部說這次情節重大，那之前復興航空摔飛機、多家客運發生事故，也不見交通部吊銷這些公司牌照。車主贊成先暫時停止車輛異動，解決蝶戀花罹難者後續理賠事件後再輔導車行，但交通部這次完全沒有給輔導的機會。
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友力通運公司因遭交通部撤銷營業執照，導致司機無法出車，所屬司機17日下午前往交通部抗議。（記者黃耀徵攝）
友力通運公司因遭交通部撤銷營業執照，導致司機無法出車，所屬司機17日下午前往交通部抗議，隨後派出代表進入交通部與相關單位陳情。（記者黃耀徵攝）
友力通運公司因遭交通部撤銷營業執照，導致司機無法出車，所屬司機17日下午前往交通部抗議，與交通部協商未成，隨後將遊覽車佔住車道。（記者黃耀徵攝）
有司機將遊覽車牌照拆除。（記者黃耀徵攝）
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