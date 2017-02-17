行人不走斑馬線害騎士喪命 7旬老嫗遭訴

2017-02-17 15:47

〔記者陳慰慈／新北報導〕73歲的陳姓老嫗，去年10月4日上午7時許，在新北市新莊區塭仔底濕地公園運動完，離去返家時，未依規定走在行人斑馬線，直接穿越中華路雙黃線，此時40多歲的周姓男子正好行經中華路與中原路交叉口，因閃避不及撞上老嫗，兩人紛紛倒地受傷，送醫搶救後，重傷的老嫗撿回一命，但周男卻因顱內出血不幸過世。

老嫗復原後，主動向到醫院處理此樁車禍的警員自首「我就是肇事者」，坦承因貪圖方便，違規橫越馬路釀禍，願接受法律制裁，新北地檢署今依業務過失致死罪嫌將老嫗起訴，另依自首規定減輕其刑。