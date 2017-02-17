高市高階警官大風吹 21日交接布達
2017-02-17 15:53
高雄港警總隊長江雅文（左）將調任屏東縣警局局長。（記者黃建華翻攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕警政署今發布一波高階警職人事調整，其中，高雄地區警界除了刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊長蕭欽杰北調桃園市刑警大隊長外，高雄港警總隊總隊長江雅文也調陞屏東縣警局局長，新任高雄港警總隊長則由高雄市警局警政監劉耀欽出掌。
此外，高雄市警局另有多名分局長等三線一星警官職務大風吹，包括：高雄市政府警察局小港分局分局長楊台興調任桃園市政府警察局蘆竹分局分局長，三民第一分局分局長黃文哲調任小港分局分局長，高市保安警察大隊大隊長戴台捷調任三民第一分局分局長，高雄市警局行政科科長洪振順調任高市保安警察大隊大隊長。
左營分局分局長朱宗泰調任三民第二分局分局長，林園分局分局長李謀旺調任左營分局分局長，旗山分局分局長蔡文峰調任林園分局分局長，六龜分局分局長陳錦坤調任旗山分局分局長。
刑事局偵查科科長陳世煌調任高雄市六龜分局分局長，岡山分局分局長塗馬慶調任高雄市警局秘書室主任，高雄市警局公關室主任謝進賢調任岡山分局分局長。
這波高階警職調整將在本月21日交接布達。
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